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Tam Zaha pres!

Fenerbahçe, Fildişili hücum oyuncusuna yıllık 6 milyon euro önerdi. Ayrıca imza parası da verilecek. Araplar büyük rakip.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Tam Zaha pres!

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe bu transferde büyük oynamaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin ısrarla istediği futbolcuların başında Wilfried Zaha geliyor. Crystal Palace ile kontratı sona eren 30 yaşındaki futbolcunun ana hedefi Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takıma transfer olmak. Ancak henüz böyle bir teklif almadı. 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla Fenerabahçe bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Son olarak yıllık ücreti 6 milyon euro'ya kadar yükseltti. Ayrıca imza parası da ödenecek. Her transferde olduğu gibi Kanarya'nın en büyük rakibi Arap kulüpleri. Zaha'ya 12 milyon euro'luk teklifler var. Fildişili yıldız, Avrupa futbolunda kalmak isterse Fenerbahçe büyük favori.

COME TO FENERBAHÇE MESAJLARI YAĞDI

Sarı-lacivertli taraftarlar da Wilfried Zaha transferinde bir hayli istekli. Gelecek sezon büyük yıldızları takımlarında görmek isteyen taraftarlar sosyal medyadan "Come to Fenerbahçe" yazarak yönetimi baskı altına alıyorlar. Taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesaplarına da aynı mesajı yolluyorlar.

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