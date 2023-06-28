İsmail Kartal Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarında sona geldi.
Sarı-lacivertli kurmaylar, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamak üzere.
Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.
Tecrübeli çalıştırıcı, sözleşmeyi imzaladıktan sonra, sarı-lacivertlilerdeki 3. dönemine resmen başlayacak.
İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.
62 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.