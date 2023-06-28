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İsmail Kartal Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbul'a geldiği duyuruldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 19:05 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 19:14
İsmail Kartal Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarında sona geldi.

Sarı-lacivertli kurmaylar, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamak üzere.

Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Tecrübeli çalıştırıcı, sözleşmeyi imzaladıktan sonra, sarı-lacivertlilerdeki 3. dönemine resmen başlayacak.

İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

62 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.

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