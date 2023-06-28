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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan gazeteci yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır'la sözleşme yenileyen, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alan Fenerbahçe, kaleye yabancı transferi de yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler İtalya Serie A'da forma giyen file bekçisini gündemine aldı. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 12:26
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Sarı lacivertliler transfer operasyonunda birçok futbolcuyla temas halinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Yönetim özellikle yaz transfer döneminde rotasını İtalya'ya çevirme kararı almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Serie A'dan yıldızlarla görüşen Kanarya, Inter ile yollarını ayıran Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

İtalya'dan transferlerine devam edecek olan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Sarı lacivertlilerin Serie A'dan sürpriz bir isim için devreye girdiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Konuyla ilgili haberi Çizme basını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

İşte o futbolcu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

F.BAHÇE'DEN JUAN MUSSO BOMBASI!

Altay Bayındır'ın yerine transfer yapacağı belirtilen Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Juan Musso'yu gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Aspor.com.tr Editörü Kubilay Açıkgün'ün Di Marzio'dan derlediği habere göre; sarı lacivertliler, 29 yaşındaki file bekçisini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Arjantinli kaleciyle Fenerbahçe'nin yanı sıra Fiorentina'nın da ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Juan Musso bu sezon Atalanta formasıyla 26 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Musso bu karşılaşmalarda 30 gol yedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Juan Musso 8 maçta da kalesini gole kapamayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Arjantinli kaleci geliyor

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan kalecinin, Atalanta ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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