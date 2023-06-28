FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken mevcut oyuncuların da takımdaki geleceği merak ediliyor.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken mevcut oyuncuların da takımdaki geleceği merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İsmail Kartal getiriliyor.
Yeniden Fenerbahçe'ye dönecek olan İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte bazı taşlar yerinden oynayacak.
Deneyimli hoca, gelecek-gidecek oyuncular üzerinde detaylı bir rapor hazırlayacak.
Ayrılması muhtemel isimlerin de İsmail Kartal'ın imzası sonrası karar değiştirebileceği iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre; Sözleşmesi sona eren ve taraftarların kalmasını istediği Miha Zajc, kulübün yeni kontrat teklifine 'Düzenli forma giyme' şartı ile karşılık vermişti.
Jesus döneminde aldığı süreden memnun olmayan bir diğer isim Miguel Crespo da ayrılığa yakındı.
Ancak iki futbolcu da takımın başına İsmail Kartal'ın geçeceğini duyduktan sonra fikirlerini değiştirdi.
Kartal, yarım sezonluk bölümde hem Zajc hem de Crespo'ya ilk 11'de görev vermiş ve olumlu geri dönüşler almıştı.
OSAYI-SAMUEL DE MUTLUYDU
İsmail Kartal döneminde ligde 1354 dakika sahada kalan Zajc gösterdiği performansla dikkat çekti.
Yıldız futbolcu, 6 gol ve 2 asistlik katkısıyla ön olana çıktı.
Aynı oyuncu, Jesus'lu tam sezonda 1256 dakika görev aldı.
Kartal yönetiminde 13 maçta 1031 dakika oynayıp 2 asist yapan Crespo ise Portekizli hoca ile 1163 dakika forma giydi.
Kafasında ayrılık düşüncesi olan Osayi- Samuel de İsmail Kartal döneminde mutlu olan isimlerden biriydi.
Yıldız futbolcu, tam 19 maçta forma şansı bulmuştu.