Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetim, İsmail Kartal isminde karar kıldı. Deneyimli hocanın takımın başına geçmesi, mevcut oyuncuları da yakından ilgilendiriyor. Ayrılması gündeme gelen 3 yıldızın, yeni hocayla birlikte karar değiştirdikleri öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken mevcut oyuncuların da takımdaki geleceği merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İsmail Kartal getiriliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Yeniden Fenerbahçe'ye dönecek olan İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte bazı taşlar yerinden oynayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Deneyimli hoca, gelecek-gidecek oyuncular üzerinde detaylı bir rapor hazırlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Ayrılması muhtemel isimlerin de İsmail Kartal'ın imzası sonrası karar değiştirebileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Sabah'ın haberine göre; Sözleşmesi sona eren ve taraftarların kalmasını istediği Miha Zajc, kulübün yeni kontrat teklifine 'Düzenli forma giyme' şartı ile karşılık vermişti.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Jesus döneminde aldığı süreden memnun olmayan bir diğer isim Miguel Crespo da ayrılığa yakındı.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Ancak iki futbolcu da takımın başına İsmail Kartal'ın geçeceğini duyduktan sonra fikirlerini değiştirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Kartal, yarım sezonluk bölümde hem Zajc hem de Crespo'ya ilk 11'de görev vermiş ve olumlu geri dönüşler almıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

OSAYI-SAMUEL DE MUTLUYDU
İsmail Kartal döneminde ligde 1354 dakika sahada kalan Zajc gösterdiği performansla dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Yıldız futbolcu, 6 gol ve 2 asistlik katkısıyla ön olana çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Aynı oyuncu, Jesus'lu tam sezonda 1256 dakika görev aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Kartal yönetiminde 13 maçta 1031 dakika oynayıp 2 asist yapan Crespo ise Portekizli hoca ile 1163 dakika forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Kafasında ayrılık düşüncesi olan Osayi- Samuel de İsmail Kartal döneminde mutlu olan isimlerden biriydi.

FENERBAHÇE HABERİ: 'İsmail Kartal varsa biz de varız!' İki yıldız karar değiştirdi

Yıldız futbolcu, tam 19 maçta forma şansı bulmuştu.

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