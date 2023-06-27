Umut için görüşme

Fenerbahçe yönetimi, Türk rotasyonunu çeşitlendirmek için Umut Nayir'i transfer etmeyi planlıyor. Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile bonservis pazarlığı sürüyor. 29 yaşındaki golcünün Eyüpspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe yönetimi, Türk rotasyonunu çeşitlendirmek için Umut Nayir'i transfer etmeyi planlıyor. Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile bonservis pazarlığı sürüyor. 29 yaşındaki golcünün Eyüpspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.