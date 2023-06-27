Taremi'de rakip Milan

Fenerbahçe'yle adı anılan İranlı golcü Mehdi Taremi'ye Milan'ın da talip olduğu iddia edildi. İtalyan basınına yansıyana haberlere göre; İbrahimovic'in futbolu bırakmasından dolayı doğan boşluk, Porto'nun İranlı golcüsüyle doldurulacak. 2020'den bu yana Porto forması giyen Taremi, geçen sezon 51 maçta 31 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.
Fenerbahçe'yle adı anılan İranlı golcü Mehdi Taremi'ye Milan'ın da talip olduğu iddia edildi. İtalyan basınına yansıyana haberlere göre; İbrahimovic'in futbolu bırakmasından dolayı doğan boşluk, Porto'nun İranlı golcüsüyle doldurulacak. 2020'den bu yana Porto forması giyen Taremi, geçen sezon 51 maçta 31 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.