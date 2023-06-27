Haberler Fenerbahçe Taremi'de rakip Milan

Taremi'de rakip Milan

Fenerbahçe'yle adı anılan İranlı golcü Mehdi Taremi'ye Milan'ın da talip olduğu iddia edildi. İtalyan basınına yansıyana haberlere göre; İbrahimovic'in futbolu bırakmasından dolayı doğan boşluk, Porto'nun İranlı golcüsüyle doldurulacak. 2020'den bu yana Porto forması giyen Taremi, geçen sezon 51 maçta 31 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Taremi'de rakip Milan
Fenerbahçe'yle adı anılan İranlı golcü Mehdi Taremi'ye Milan'ın da talip olduğu iddia edildi. İtalyan basınına yansıyana haberlere göre; İbrahimovic'in futbolu bırakmasından dolayı doğan boşluk, Porto'nun İranlı golcüsüyle doldurulacak. 2020'den bu yana Porto forması giyen Taremi, geçen sezon 51 maçta 31 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.
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