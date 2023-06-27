Serdar geri dönüyor

Alman basını, Darmstadt'ın Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Haberde; oyuncunun da geri dönmeye sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı. Geçen sezon Jesus tarafından fazla süre verilmeyen tecrübeli golcüye, Süper Lig'den de talipler var. Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği yeni teknik direktöre bağlı.
Alman basını, Darmstadt'ın Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Haberde; oyuncunun da geri dönmeye sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı. Geçen sezon Jesus tarafından fazla süre verilmeyen tecrübeli golcüye, Süper Lig'den de talipler var. Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği yeni teknik direktöre bağlı.