Haberler Fenerbahçe Rodrigo Becao: Geleceğim belirsiz

Rodrigo Becao: Geleceğim belirsiz

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Rodrigo Becao, İtalyan basınına konuştu: "Udinese'ye büyük saygı duyuyorum. Asla ihanet etmeyeceğim. Size ayrılacağımı söylersem, yalan söylemiş olurum. Kalacağımı söylersem de yalan söylemiş olurum." Takım arkadaşı Silvestri ise "Becao'nun ayrılacağını duydum"

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Rodrigo Becao: Geleceğim belirsiz
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Rodrigo Becao, İtalyan basınına konuştu: "Udinese'ye büyük saygı duyuyorum. Asla ihanet etmeyeceğim. Size ayrılacağımı söylersem, yalan söylemiş olurum. Kalacağımı söylersem de yalan söylemiş olurum." Takım arkadaşı Silvestri ise "Becao'nun ayrılacağını duydum"
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