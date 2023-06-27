Rodrigo Becao: Geleceğim belirsiz

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Rodrigo Becao, İtalyan basınına konuştu: "Udinese'ye büyük saygı duyuyorum. Asla ihanet etmeyeceğim. Size ayrılacağımı söylersem, yalan söylemiş olurum. Kalacağımı söylersem de yalan söylemiş olurum." Takım arkadaşı Silvestri ise "Becao'nun ayrılacağını duydum"
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Rodrigo Becao, İtalyan basınına konuştu: "Udinese'ye büyük saygı duyuyorum. Asla ihanet etmeyeceğim. Size ayrılacağımı söylersem, yalan söylemiş olurum. Kalacağımı söylersem de yalan söylemiş olurum." Takım arkadaşı Silvestri ise "Becao'nun ayrılacağını duydum"