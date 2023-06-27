FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

Süper Lig'i ikinci sırada bitirmesine karşıın sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig'i ikinci sırada bitirmesine karşıın sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.
İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki isim milli golcü Umut Nayir...
Takvim'de yer alan habere göre Umut için kulübü Eyüpspor ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Ancak Umut Nayir'in kafasının biraz karışık olduğu da ortaya çıktı.
F.Bahçe'de yeterli süre alamayacağını ve bunun performansını etkileyeceğini düşünen Umut'un kararını henüz vermediği iddia edildi.
33 MAÇTA FORMA GİYDİ
Ümraniyespor'la 33 resmi maça çıkan Umut Nayir bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 3'de asist katkısı sağladı.
UMUT NAYİR KİMDİR?
28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Ankaragücü altyapısında başladı.
Kariyerinde Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split, Giresunspor ve Ümraniyespor gibi takımlarda forma giydi.
A Milli Futbol Takımı'yla 4 maça çıkan Umut Nayir, 1 gol kaydetti.
29 yaşındaki santrfor 1.91 cm boyunda ve güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro...