Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Umut Nayir için teklif yapılmıştı. Eyüpspor'un teklifi kabul ettiği, golcü ismin ise bir konuda tereddüt yaşadığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 14:28
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

Süper Lig'i ikinci sırada bitirmesine karşıın sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki isim milli golcü Umut Nayir...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

Takvim'de yer alan habere göre Umut için kulübü Eyüpspor ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

Ancak Umut Nayir'in kafasının biraz karışık olduğu da ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

F.Bahçe'de yeterli süre alamayacağını ve bunun performansını etkileyeceğini düşünen Umut'un kararını henüz vermediği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ümraniyespor'la 33 resmi maça çıkan Umut Nayir bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 3'de asist katkısı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

UMUT NAYİR KİMDİR?

28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

Profesyonel futbol kariyerine Ankaragücü altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

Kariyerinde Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split, Giresunspor ve Ümraniyespor gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

A Milli Futbol Takımı'yla 4 maça çıkan Umut Nayir, 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'in kafası karışık!

29 yaşındaki santrfor 1.91 cm boyunda ve güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro...

DİĞER
Hayatı filmleri aratmadı! Nükhet Duru'dan acı itiraf: Evlatlık verildiğim evde hizmetçi oldum!
Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira 'aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim' dedi itirafıyla kahretti: "Yuvam dağılıyordu..."
G.Saray sol bekine kavuşuyor!
Arda Güler için Terim'den bilgi aldılar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası...
Avrupa devi Arda için düğmeye bastı! Terim'e sordular
İstanbul ilçelere göre kurban kesme yerleri
Kurban eti kimlere verilmez Diyanet?
Kurban eti kimlere verilir, kaç kişiye dağıtılır, nasıl pay edilir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası... İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası... 15:16
Volkan Demirel duyurdu! Hatayspor'dan 6. transfer Volkan Demirel duyurdu! Hatayspor'dan 6. transfer 14:49
Luiz Gustavo yol ayrımında! Luiz Gustavo yol ayrımında! 14:35
Umut'un kafası karıştı! F.Bahçe'de... Umut'un kafası karıştı! F.Bahçe'de... 14:26
G.Saray sol bekine kavuşuyor! G.Saray sol bekine kavuşuyor! 13:13
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı 12:38
Daha Eski
Arda Güler için Terim'den bilgi aldılar! Arda Güler için Terim'den bilgi aldılar! 12:19
Hırvatistan U21 - Romanya U21 maçı saat kaçta? Hırvatistan U21 - Romanya U21 maçı saat kaçta? 12:07
Portekiz U21 - Belçika U21 maçı saat kaçta? Portekiz U21 - Belçika U21 maçı saat kaçta? 11:58
G.Saray'da yıldız harekatı! Timur 4 ismi bitiriyor G.Saray'da yıldız harekatı! Timur 4 ismi bitiriyor 11:57
Tayland - Hollanda voleybol maçı hangi kanalda? Tayland - Hollanda voleybol maçı hangi kanalda? 11:44
Valencia'ya muhteşem karşılama! Valencia'ya muhteşem karşılama! 11:35