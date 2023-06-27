FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası komisyon mu istedi?

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Arda Güler tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Arda Güler tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcunun 1 sezon daha takımda kalmasından yana tavır koyuyor.
Ancak Avrupa devlerinin radarında olan milli futbolcunun kararı henüz netleşmedi.
Öte yandan İtalya basınından konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Matteo Moretto, Relevo ekranında yaptığı açıklamada Arda Güler'in babası Ümit Güler'in oğlunun transferi için 18-20 milyon euro arasında bir komisyon talep ettiğini öne sürdü.
Arda Güler'le Dortmund, Ajax ve Milan gibi önemli kulüpler ilgileniyor.
18 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkmıştı.
Arda Güler bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.
A Milli Takım'a da çağrılan Arda Güler, çıktığı 4 müsabakada 1 gole imzasını attı.
Genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 1.75 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunuyor.