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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası komisyon mu istedi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Arda Güler, Avrupa devlerini peşine takmış durumda. Milli futbolcuyla ilgili İspanya'dan çarpıcı bir iddia geldi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 15:26
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası komisyon mu istedi?

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Arda Güler tartışma konusu olmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası komisyon mu istedi?

Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcunun 1 sezon daha takımda kalmasından yana tavır koyuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası komisyon mu istedi?

Ancak Avrupa devlerinin radarında olan milli futbolcunun kararı henüz netleşmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası komisyon mu istedi?

Öte yandan İtalya basınından konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası komisyon mu istedi?

Gazeteci Matteo Moretto, Relevo ekranında yaptığı açıklamada Arda Güler'in babası Ümit Güler'in oğlunun transferi için 18-20 milyon euro arasında bir komisyon talep ettiğini öne sürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası komisyon mu istedi?

Arda Güler'le Dortmund, Ajax ve Milan gibi önemli kulüpler ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası komisyon mu istedi?

18 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası komisyon mu istedi?

Arda Güler bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan çarpıcı iddia! Arda Güler'in babası komisyon mu istedi?

A Milli Takım'a da çağrılan Arda Güler, çıktığı 4 müsabakada 1 gole imzasını attı.

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