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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de sezonu ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması gündeme gelen Serdar Dursun'a talip çıktı. Kararı yeni teknik direktör verecek. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 10:12
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler belirleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Serdar Dursun'du.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

Alman basını, Darmstadt'ın Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

Haberde; oyuncunun da geri dönmeye sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

Geçen sezon Jesus tarafından fazla süre verilmeyen tecrübeli golcüye, Süper Lig'den de talipler var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği yeni teknik direktöre bağlı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla 26 maçta görev alan Serdar Dursun, 4 gol atarken 5 de asist yapmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

SERDAR DURSUN KİMDİR?

19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

31 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda... İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...

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