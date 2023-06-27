FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un talibi çıktı! Yeni hoca...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler belirleniyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler belirleniyor.
Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Serdar Dursun'du.
Alman basını, Darmstadt'ın Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediğini duyurdu.
Haberde; oyuncunun da geri dönmeye sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.
Geçen sezon Jesus tarafından fazla süre verilmeyen tecrübeli golcüye, Süper Lig'den de talipler var.
Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği yeni teknik direktöre bağlı.
Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla 26 maçta görev alan Serdar Dursun, 4 gol atarken 5 de asist yapmıştı.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.
Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.
2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.
31 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda... İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...