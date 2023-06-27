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Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Juan Cuadrado konusundaki ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Kolombiyalı oyuncuya yaptığı teklifi iyileştirdiği öğrenildi. 35 yaşındaki kanat oyuncusunun ise henüz net bir yanıt vermediği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 10:23
ARDA AKDENİZ
Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak yaz transfer sezonuna hızlı başladı.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

Sarı-lacivertliler, Dzeko ve Kent'in dışında yeni takviyeler daha yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

Kanarya'nın bir süredir ilgilendiği isimler arasında Juan Cuadrado yer alıyor.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

Juventus'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Kolombiyalı oyuncuya teklif yapılmıştı.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

İtalyan basınına göre Cuadrado ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Fenerbahçe'nin Cuadrado'ya yaptığı 2 yıllık teklifi iyileştirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

35 yaşındaki yıldızın teklife hayır demediği ancak Serie A ve La Liga'dan gelebilecek fırsatları da düşünerek ağırdan aldığı belirtildi.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

Tecrübeli oyuncuya Lazio da ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

JUAN CUADRADO KİMDİR?
Juan Cuadrado, 26 Mayıs 1988'de dünyaya geldi.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

Futbola Kolombiya'nın Independiente Medellin takımında başlayan Cuadrado, Udinese, Lecce, Fiorentina ve Chelsea'de forma giydi.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

Sağ kanatta forma giyen Cuadrado, 2015'te Juventus'a transfer oldu.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

İtalyan devi, 2 sene kiralık oynattığı Cuadrado'nun bonservisini 2017'de satın aldı.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

Tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 314 maça çıkıp, 26 gol, 65 asist yaptı.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

2022-23 sezonunda ise oynadığı 47 maçta 2 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.

Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

Başarılı oyuncu 115 kez giydiği Kolombiya Milli Takımı formasıyla 10 kez fileleri havalandırdı.

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