Fenerbahçe Cuadrado'da ısrarcı! Yıldız oyuncu için yeni hamle

Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak yaz transfer sezonuna hızlı başladı.
Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak yaz transfer sezonuna hızlı başladı.
Sarı-lacivertliler, Dzeko ve Kent'in dışında yeni takviyeler daha yapmayı hedefliyor.
Kanarya'nın bir süredir ilgilendiği isimler arasında Juan Cuadrado yer alıyor.
Juventus'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Kolombiyalı oyuncuya teklif yapılmıştı.
İtalyan basınına göre Cuadrado ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Fenerbahçe'nin Cuadrado'ya yaptığı 2 yıllık teklifi iyileştirdiğini duyurdu.
35 yaşındaki yıldızın teklife hayır demediği ancak Serie A ve La Liga'dan gelebilecek fırsatları da düşünerek ağırdan aldığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncuya Lazio da ilgi gösteriyor.
JUAN CUADRADO KİMDİR?
Juan Cuadrado, 26 Mayıs 1988'de dünyaya geldi.
Futbola Kolombiya'nın Independiente Medellin takımında başlayan Cuadrado, Udinese, Lecce, Fiorentina ve Chelsea'de forma giydi.
Sağ kanatta forma giyen Cuadrado, 2015'te Juventus'a transfer oldu.
İtalyan devi, 2 sene kiralık oynattığı Cuadrado'nun bonservisini 2017'de satın aldı.
Tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 314 maça çıkıp, 26 gol, 65 asist yaptı.
2022-23 sezonunda ise oynadığı 47 maçta 2 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.
Başarılı oyuncu 115 kez giydiği Kolombiya Milli Takımı formasıyla 10 kez fileleri havalandırdı.