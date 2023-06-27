Bellingham'ın yerine Arda Güler

Alman basını, Borussia Dortmund'un Real Madrid'e satılan Jude Bellingham'ın yerini Arda Güler'le doldurması gerektiğini yazdı. Haberde; Arda'nın İngiliz yıldızı aratmayacak kalitede olduğu vurgulanırken, İtalyanlar ise; Milan'ın Arda transferinde büyük mesafe kat ettiğini duyurdu.
Alman basını, Borussia Dortmund'un Real Madrid'e satılan Jude Bellingham'ın yerini Arda Güler'le doldurması gerektiğini yazdı. Haberde; Arda'nın İngiliz yıldızı aratmayacak kalitede olduğu vurgulanırken, İtalyanlar ise; Milan'ın Arda transferinde büyük mesafe kat ettiğini duyurdu.