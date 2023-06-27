Haberler Fenerbahçe Bellingham'ın yerine Arda Güler

Bellingham'ın yerine Arda Güler

Alman basını, Borussia Dortmund'un Real Madrid'e satılan Jude Bellingham'ın yerini Arda Güler'le doldurması gerektiğini yazdı. Haberde; Arda'nın İngiliz yıldızı aratmayacak kalitede olduğu vurgulanırken, İtalyanlar ise; Milan'ın Arda transferinde büyük mesafe kat ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Bellingham'ın yerine Arda Güler
Alman basını, Borussia Dortmund'un Real Madrid'e satılan Jude Bellingham'ın yerini Arda Güler'le doldurması gerektiğini yazdı. Haberde; Arda'nın İngiliz yıldızı aratmayacak kalitede olduğu vurgulanırken, İtalyanlar ise; Milan'ın Arda transferinde büyük mesafe kat ettiğini duyurdu.
DİĞER
3 milyar dolarlık miras davasında şok iddia: Bilirkişiyi etkiledi lehine rapor hazırlattı!
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz Mine Tugay'a gönlünü fena kaptırdı! Yılmaz'dan Mine Tugay’ın fotoğraflarını beğeni yağmuru...
Erden Timur'dan flaş Icardi itirafı! "G.Saray için..."
Kanarya'da orta sahaya Hollandalı dinamo!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor!
Kanarya'da orta sahaya Hollandalı dinamo!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı?
İhlas suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı Diyanet
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... 23:39
Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... 23:35
Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! 23:30
Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! 23:28
Özel Olimpiyatlar sporcuları Türkiye'ye döndü! Özel Olimpiyatlar sporcuları Türkiye'ye döndü! 23:03
Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor! Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor! 22:36
Daha Eski
G.Saray istiyordu! F.Bahçe o yıldızı kapıyor G.Saray istiyordu! F.Bahçe o yıldızı kapıyor 22:33
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu 22:33
Kartal golcüsünü Ada'da buldu! Kartal golcüsünü Ada'da buldu! 22:33
Sürpriz iddia! Kanarya 23'lük kanadın peşinde Sürpriz iddia! Kanarya 23'lük kanadın peşinde 22:33
F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Kısa sürede... F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Kısa sürede... 22:33
Fırtına o isimle prensipte anlaştı! Fırtına o isimle prensipte anlaştı! 22:33