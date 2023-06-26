Usta yazardan çarpıcı sözler! "Arda'sız her şey çok daha zor olur!"

KUNTZ GİTMİŞ GİBİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler galibiyetinden sonra her ne kadar istikrar vurgusu yapsa da, "Mevcut hocayı ben getirmedim. Seçimden sonra yeni yönetim kurulumuzla karar vereceğiz" diyerek Alman teknik adamın kaderiyle ilgili şüphelerin artmasına neden oldu. Öyle ya… Eğer Kuntz ile ilgili kafasında olumlu bir fikir olsa bunu açıklar ve "Gündemimizde teknik adam konusu yok" derdi. Oysa Büyükekşi, " Hocayı ben getirmedim" diyerek alınan son iki galibiyete rağmen memnun olmadığını belli etti.