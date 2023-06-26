Usta yazardan çarpıcı sözler! "Arda'sız her şey çok daha zor olur!"

Türk Futbolu aylardır 18 yaşında, süper yıldız olmaya aday bir genci konuşuyor. Fenerbahçe'nin bir yıl daha takımda tutabilmek için ölüp ölüp dirildiği Arda Güler, Galler maçında attığı golle bir kez daha global futbol camiasını kendisine hayran bıraktı.
Açıkçası Arda'nın ünü ve performansı maddi kazanımlarından çok daha hızlı gelişiyor. Başkan Ali Koç'un Arda ve Ailesi ile uzun süredir yakın teması var. Süreç içinde onlara bazı jestler yaptığını da duyuyoruz.
Ama madalyonun iki yüzü olduğunu unutmayalım. Evet, Arda F.Bahçe'nin gözbebeği ama antrenmanlara hala taksi ile gidip, geliyor! Ben bu yazıyı yazdığım sırada gelinen noktayı özetleyelim. Arda ve özellikle babası gitme eğiliminde. Kafalarındaki takım da net. Başkan, Arda'nın bir yıl daha kalmasını önermiş. Ama para konuşmamış.