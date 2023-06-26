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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Japon kaleci iddiası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin, kaleye takviye için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 09:44
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Japon kaleci iddiası!

Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Japon kaleci iddiası!

Ülkenin önde gelen basın organlarından olan A Bola, sarı-lacivertlilerin Portimonense forması giyen Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı gündemine aldığını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Japon kaleci iddiası!

Haberde; Olympique Lyon'un 28 yaşındaki kaleci için Portimonense'ye 3.5 milyon euro bonservis önerdiği ancak bunun kabul edilmediği bilgisi yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Japon kaleci iddiası!

Haberin devamında ise; 'Fenerbahçe, Nakamura ile ilgileniyor. Ancak kesenin ağzını açmak zorunda' denildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Japon kaleci iddiası!

28 yaşındaki deneyimli eldiven, geride bıraktığımız sezon takımının kalesini 32 maçta korudu. 7 maçı gol yemeden tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Japon kaleci iddiası!

KOSUKE NAKAMURA KİMDİR?

27 Şubat 1995 tarihinde Japonya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Reysol altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Japon kaleci iddiası!

Daha sonra Kashiwa Reysol, Avispa Fukuoka ve Portimonense formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Japon kaleci iddiası!

12 Ocak 2021'den bu yana kariyerini Portekiz temsilcisinde sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Japon kaleci iddiası!

Nakamura, Japonya Milli Takımı ile 7 maçta görev aldı.

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