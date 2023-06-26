TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.
Kanarya ilk olarak İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
26 yaşındaki futbolcuyla sezon öncesi kampı için Türkiye'ye geldiğinde sözleşme imzalanacağı belirtildi.
İkinci takviyesini forvet hattına yapan Fenerbahçe, çok konuşulan bir hamleye imza attı.
Sarı-lacivertliler, son olarak Inter forması giyen Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.
Kanarya, Boşnak futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yaz transfer dönemini Kent ve Dzeko takviyeleriyle açan Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte Enner Valencia ile yollar ayrıldı.
Sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertlilerden Bruma'yı kiralayan Braga ise Portekizli futbolcunun 6.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'de Valencia ve Bruma sonrası bir ayrılık daha yolda...
JOAO PEDRO İTALYA'YA DÖNÜYOR
Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Joao Pedro İtalya'ya dönme hazırlıkları yapıyor.
SALERNITANA'NIN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR
Tecrübeli futbolcuya Serie A ekibi Salernitana'nın talip olduğu ve Brezilya asıllı yıldızın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
Pedro'nun menajerinin Fenerbahçe yönetimiyle görüşeceği ve kolaylık isteyeceği de gelen bilgiler arasında...
Pedro, Cagliari'den 4 milyon 650 bin Euro'ya alınmıştı.
Joao Pedro geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.