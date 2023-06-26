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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesinin ardından Enner Valencia ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir yıldız daha takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 18:30
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Kanarya ilk olarak İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

26 yaşındaki futbolcuyla sezon öncesi kampı için Türkiye'ye geldiğinde sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

İkinci takviyesini forvet hattına yapan Fenerbahçe, çok konuşulan bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertliler, son olarak Inter forması giyen Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Kanarya, Boşnak futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Yaz transfer dönemini Kent ve Dzeko takviyeleriyle açan Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte Enner Valencia ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertlilerden Bruma'yı kiralayan Braga ise Portekizli futbolcunun 6.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de Valencia ve Bruma sonrası bir ayrılık daha yolda...

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

JOAO PEDRO İTALYA'YA DÖNÜYOR

Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Joao Pedro İtalya'ya dönme hazırlıkları yapıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

SALERNITANA'NIN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Tecrübeli futbolcuya Serie A ekibi Salernitana'nın talip olduğu ve Brezilya asıllı yıldızın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Pedro'nun menajerinin Fenerbahçe yönetimiyle görüşeceği ve kolaylık isteyeceği de gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Pedro, Cagliari'den 4 milyon 650 bin Euro'ya alınmıştı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Joao Pedro geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Yıldız futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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