Pedro çizme yolcusu

Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Joao Pedroİtalya'ya dönme hazırlıkları yapıyor. Tecrübeli futbolcuya Serie A ekibi Salernitana'nın talip olduğu ve Brezilya asıllı yıldızın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Pedro'nun menajerinin F.Bahçe yönetimiyle görüşeceği ve kolaylık isteyeceği de gelen bilgiler arasında... Pedro, Cagliari'den 4 milyon 650 bin euroya alınmıştı.
Gösterdiği performanslabeklentilerin altındakalan Joao Pedroİtalya'ya dönme hazırlıklarıyapıyor. Tecrübelifutbolcuya Serie Aekibi Salernitana'nın talipolduğu ve Brezilya asıllıyıldızın da bu teklife sıcakbaktığı belirtildi. Pedro'nunmenajerinin F.Bahçe yönetimiylegörüşeceğive kolaylık isteyeceğide gelen bilgilerarasında...Pedro, Cagliari'den4 milyon650bin euroyaalınmıştı.