Karl Ekambi derbisi

Fenerbahçe ile Galatasaray, yine bir transferde karşı karşıya geldi. Bu kez iki takımın istediği isim ise; Lyon'da forma giyen Karl Toko Ekambi. Sezonu Rennes'de kiralık geçiren ve ardından Lyon'a geri dönen Kamerunlu oyuncu için iki ezeli rakibin de Fransız temsilcisine teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Fenerbahçe ile Galatasaray, yine bir transferde karşı karşıya geldi. Bu kez iki takımın istediği isim ise; Lyon'da forma giyen Karl Toko Ekambi. Sezonu Rennes'de kiralık geçiren ve ardından Lyon'a geri dönen Kamerunlu oyuncu için iki ezeli rakibin de Fransız temsilcisine teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek istemesinden dolayı 30 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Haberde; 'Galatasaray da Kamerunlu yıldızı istiyor ve bu transfer derbi ateşini alevlendirecektir' denildi. Fransızlar, Suudi ekiplerinden Al-Shabab'ın da Ekambi'yle ilgilendiğine vurgu yaparken, oyuncunun kesin olarak Lyon'dan ayrılacağının altı çizildi. Ekambi, 34 maçta 9 gol attı.