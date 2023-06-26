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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın hedefinde Bradonjic mi var? Sürpriz iddia

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin PAOK forması giyen Vladimir Bradonjic'i takip ettiği iddia edildi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 16:27
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın hedefinde Bradonjic mi var? Sürpriz iddia

Yunan ekibi PAOK'un B takımında forma giyen Vladimir Bradonjic'in adı Fenerbahçe ile geçiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın hedefinde Bradonjic mi var? Sürpriz iddia

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Boşnak kanat oyuncusunu yakından takip ettiği öne sürülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın hedefinde Bradonjic mi var? Sürpriz iddia

Geçen sezon Yunan 2. Ligi'nde 20 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla çok sayıda kulübün ilgilendiği de belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın hedefinde Bradonjic mi var? Sürpriz iddia

PAOK'la 2024 sonuna kadar sözleşmesi olan Bradonjic'in piyasa değeri 350 bin euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın hedefinde Bradonjic mi var? Sürpriz iddia

VLADIMIR BRADONJIC KİMDİR?

11 Aralık 1999 tarihinde Priboj'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın hedefinde Bradonjic mi var? Sürpriz iddia

Profesyonel futbol kariyerine Bijeljina altyapısında başladı.

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