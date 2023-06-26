FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın hedefinde Bradonjic mi var? Sürpriz iddia

Yunan ekibi PAOK'un B takımında forma giyen Vladimir Bradonjic'in adı Fenerbahçe ile geçiyor.
Yunan ekibi PAOK'un B takımında forma giyen Vladimir Bradonjic'in adı Fenerbahçe ile geçiyor.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Boşnak kanat oyuncusunu yakından takip ettiği öne sürülüyor.
Geçen sezon Yunan 2. Ligi'nde 20 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla çok sayıda kulübün ilgilendiği de belirtildi.
PAOK'la 2024 sonuna kadar sözleşmesi olan Bradonjic'in piyasa değeri 350 bin euro...
VLADIMIR BRADONJIC KİMDİR?
11 Aralık 1999 tarihinde Priboj'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bijeljina altyapısında başladı.
2021 yılında 100 bin euro karşılığında PAOK'a transfer oldu.
1.72 cm boyundaki genç futbolcu, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
23 yaşındaki yıldız adayı, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.