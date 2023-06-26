FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Karagümrük'ün yıldız ismi Otabek Shukurov'u listesine aldı!

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Ryan Kent ve ardından Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin hedefinde bu kez Süper Lig'den bir isim var.
Orta sahada revizyona gidecek olan Fenerbahçe'nin Karagümrük forması giyen Otabek Shukurov'u transfer listesine eklediği belirtildi.
TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralından sonra sarı-lacivertlilerin böyle bir hamle yapmaya hazırlandığı ve bayramdan sonra Karagümrük'le görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.
1 MİLYONA BİTECEK
Geçen sezon yaz transfer döneminde Sharjah'tan 420 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Otabek Shukurov, 31 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Transfer 1 milyon Euro'ya bitecek.
OTABEK SHUKUROV KİMDİR?
22 Haziran 1996 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Mash'al'da başladı.
Daha sonra Bunyodkor'a transfer olan Shukurov, 2018'in ocak ayında Sharjah FC'nin yolunu tuttu.
Başarılı futbolcu, 2022 yazında ise Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Orta sahanın merkezinde görev yapan Özbek futbolcu, 1.83 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Karagümrük'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Shukurov'un güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...