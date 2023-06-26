Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Karagümrük'ün yıldız ismi Otabek Shukurov'u listesine aldı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Karagümrük'ün yıldız ismi Otabek Shukurov'u listesine aldı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için takviye çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler gündemine, Karagümrük forması giyen Otabek Shukurov'u aldı. İşte transfer maliyeti ve detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 10:44
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Karagümrük'ün yıldız ismi Otabek Shukurov'u listesine aldı!

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Karagümrük'ün yıldız ismi Otabek Shukurov'u listesine aldı!

Ryan Kent ve ardından Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin hedefinde bu kez Süper Lig'den bir isim var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Karagümrük'ün yıldız ismi Otabek Shukurov'u listesine aldı!

Orta sahada revizyona gidecek olan Fenerbahçe'nin Karagümrük forması giyen Otabek Shukurov'u transfer listesine eklediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Karagümrük'ün yıldız ismi Otabek Shukurov'u listesine aldı!

TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralından sonra sarı-lacivertlilerin böyle bir hamle yapmaya hazırlandığı ve bayramdan sonra Karagümrük'le görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Karagümrük'ün yıldız ismi Otabek Shukurov'u listesine aldı!

1 MİLYONA BİTECEK

Geçen sezon yaz transfer döneminde Sharjah'tan 420 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Otabek Shukurov, 31 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Karagümrük'ün yıldız ismi Otabek Shukurov'u listesine aldı!

Transfer 1 milyon Euro'ya bitecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Karagümrük'ün yıldız ismi Otabek Shukurov'u listesine aldı!

OTABEK SHUKUROV KİMDİR?

22 Haziran 1996 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Mash'al'da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Karagümrük'ün yıldız ismi Otabek Shukurov'u listesine aldı!

Daha sonra Bunyodkor'a transfer olan Shukurov, 2018'in ocak ayında Sharjah FC'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Karagümrük'ün yıldız ismi Otabek Shukurov'u listesine aldı!

Başarılı futbolcu, 2022 yazında ise Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Orta sahanın merkezinde görev yapan Özbek futbolcu, 1.83 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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