Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Yaz transfer döneminin resmen başlamasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Edin Dzeko transferiyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe flaş bir ismi daha gündemine aldı. Sarı lacivertliler bir dönem Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği o yıldız için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 18:56
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezon uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Kanarya şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Sarı lacivertli yönetim sezonun sona ermesinin ardından gelecek sezon için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Kanarya etkili bir kadro kurarak her kulvarda başarılı olmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Bu anlamda Fenerbahçe transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Sarı lacivertliler öncelikle İskoç ekibi Rangers formasını terleten sol kanat futbolcu Ryan Kent ile anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Kanarya sonrasında ise Boşnak golcü Edin Dzeko transferiyle büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Fenerbahçe son olarak transferde flaş bir ismi daha gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'nin adı bir dönem Galatasaray ile anılan Rumen yıldız Dennis Man ile ilgilendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Rumen basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Parma forması giyen sağ kanat için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

24 yaşındaki yıldızın adı geçen sezon Galatasaray'la anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Dennis Man ile ilgili taraftarlar yoğun araştırmalar yapıyorlar.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

DENNIS MAN KİMDİR?

Dennis Man futbola ülkesi Romanya'nın Vladimirescu takımında başladı. Ardından bir başka Rumen ekibi Atletico Arad'ın yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Futbolcu sonrasında ise sırasıyla ülkesinin UTA BD ve Star Bükreş takımlarında forma terletti. 2021 kış transfer döneminde ise İtalyan ekibi Parma ile anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Ana mevkisi sağ kanat olan oyuncu santrfor ve orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

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