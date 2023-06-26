FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray istiyordu! Rumen yıldızı ezeli rakip kapıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezon uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezon uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.
Kanarya şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Sarı lacivertli yönetim sezonun sona ermesinin ardından gelecek sezon için kolları sıvadı.
Kanarya etkili bir kadro kurarak her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Bu anlamda Fenerbahçe transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Sarı lacivertliler öncelikle İskoç ekibi Rangers formasını terleten sol kanat futbolcu Ryan Kent ile anlaştı.
Kanarya sonrasında ise Boşnak golcü Edin Dzeko transferiyle büyük yankı uyandırdı.
Fenerbahçe son olarak transferde flaş bir ismi daha gündemine aldı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'nin adı bir dönem Galatasaray ile anılan Rumen yıldız Dennis Man ile ilgilendiği öğrenildi.
Rumen basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Parma forması giyen sağ kanat için harekete geçti.
24 yaşındaki yıldızın adı geçen sezon Galatasaray'la anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Dennis Man ile ilgili taraftarlar yoğun araştırmalar yapıyorlar.
DENNIS MAN KİMDİR?
Dennis Man futbola ülkesi Romanya'nın Vladimirescu takımında başladı. Ardından bir başka Rumen ekibi Atletico Arad'ın yolunu tuttu.
Futbolcu sonrasında ise sırasıyla ülkesinin UTA BD ve Star Bükreş takımlarında forma terletti. 2021 kış transfer döneminde ise İtalyan ekibi Parma ile anlaştı.
Ana mevkisi sağ kanat olan oyuncu santrfor ve orta sahanın solunda da görev alabiliyor.