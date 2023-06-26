FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Japon kaleci iddiası!

Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı...
Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı...
Ülkenin önde gelen basın organlarından olan A Bola, sarı-lacivertlilerin Portimonense forması giyen Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı gündemine aldığını yazdı.
Haberde; Olympique Lyon'un 28 yaşındaki kaleci için Portimonense'ye 3.5 milyon euro bonservis önerdiği ancak bunun kabul edilmediği bilgisi yer aldı.
Haberin devamında ise; 'Fenerbahçe, Nakamura ile ilgileniyor. Ancak kesenin ağzını açmak zorunda' denildi.
28 yaşındaki deneyimli eldiven, geride bıraktığımız sezon takımının kalesini 32 maçta korudu. 7 maçı gol yemeden tamamladı.
KOSUKE NAKAMURA KİMDİR?
27 Şubat 1995 tarihinde Japonya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Reysol altyapısında başladı.
Daha sonra Kashiwa Reysol, Avispa Fukuoka ve Portimonense formaları giydi.
12 Ocak 2021'den bu yana kariyerini Portekiz temsilcisinde sürdürüyor.
Nakamura, Japonya Milli Takımı ile 7 maçta görev aldı.
Japon file bekçisi 1.85 cm boyunda ve güncel piyasa değeri 800 bin euro...