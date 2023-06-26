FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

Süper Lig'de yeni sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Süper Lig'de yeni sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından bir transferi daha bitirme aşamasına getirdi.
Kanarya, İtalyan temsilcisi Udinese'de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Becao için temaslarını sıklaştırmıştı.
Becao'nun takım arkadaşı kaleci Marco Silvestri Sport Italia'ya verdiği röportajda transfere ilişkin itiraf gibi açıklamalarda bulundu.
Silvestri, adı Fenerbahçe ile anılan Becao ve adı Napoli ile anılan Beto'yla ilgili gelen soru üzerine şu yanıtı verdi:
İsterdim ki takımda kalsınlar ama bu zor görünüyor. Muhtemelen bu transfer döneminde ayrılacaklar. Becao'yu da duydum.
RODRIGO BEACO KİMDİR?
19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı.
Sırasıyla CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.
1.91 cm boyundaki tecrübeli stoper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...