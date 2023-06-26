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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir Becao transferi için Udinese ile görüşme halindeydi. Brezilyalı futbolcunun takım arkadaşından itiraf gibi bir transfer açıklaması geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 14:45
Tuğçe Erginkoç
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

Süper Lig'de yeni sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

Sarı-lacivertliler Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından bir transferi daha bitirme aşamasına getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

Kanarya, İtalyan temsilcisi Udinese'de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Becao için temaslarını sıklaştırmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

Becao'nun takım arkadaşı kaleci Marco Silvestri Sport Italia'ya verdiği röportajda transfere ilişkin itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

Silvestri, adı Fenerbahçe ile anılan Becao ve adı Napoli ile anılan Beto'yla ilgili gelen soru üzerine şu yanıtı verdi:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

İsterdim ki takımda kalsınlar ama bu zor görünüyor. Muhtemelen bu transfer döneminde ayrılacaklar. Becao'yu da duydum.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

RODRIGO BEACO KİMDİR?

19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

Sırasıyla CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

1.91 cm boyundaki tecrübeli stoper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Becao'nun takım arkadaşından transfer itirafı!

Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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