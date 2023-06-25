Haberler Fenerbahçe Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda Edin Dzeko'nun ardından yeni bir golcüyü daha kadrosuna katmak isteyen Kanarya, aradığı ismi İtalya'da bulmuştu. Sarı lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan yıldız futbolcuya sürpriz bir takım daha talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 18:06 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 18:09
Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Sarı lacivertliler, Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasının ardından Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Kanarya yıldız golcüyle 2 senelik sözleşme imzaladı.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Ancak yönetim sadece Dzeko transferiyle yetinmeyecek.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Ali Koç ve kurmayları forvet hattına en az 1 transfer daha yapacak.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Bu doğrultuda Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giyen yıldız forvetlerle görüşme halindeydi.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Temaslarını sürdüren sarı lacivertlilere şok bir haber geldi.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Konuyla ilgili gelişmeyi ise İspanyol basını duyurdu.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

İşte detaylar...

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

DUVAN ZAPATA'DA FENERE'E RAKİP ÇIKTI!

Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Duvan Zapata ile ilgileniyordu.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün, Gol.caracoltv'dan derlediği habere göre 32 yaşındaki santrfor için Fiorentina da devreye girdi.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Yine de Fenerbahçe'nin, Kolombiyalı forvetin transferi için en güçlü adaylardan biri olduğu bildirildi.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Ancak Fiorentina'nın Zapata için tüm şartları zorlama kararı aldığı aktarıldı.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Tecrübeli golcü ile ilgili gelişmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Zapata bu sezon Atalanta'da 27 maça çıktı.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Zapata bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Ayrıca 5 de asist yaptı.

Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Zapata'nın, kulübüyle olan kontratı 2024'te bitecek.

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