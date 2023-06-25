Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler, Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasının ardından Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı.
Kanarya yıldız golcüyle 2 senelik sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler, Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasının ardından Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı.
Kanarya yıldız golcüyle 2 senelik sözleşme imzaladı.
Ancak yönetim sadece Dzeko transferiyle yetinmeyecek.
Ali Koç ve kurmayları forvet hattına en az 1 transfer daha yapacak.
Bu doğrultuda Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giyen yıldız forvetlerle görüşme halindeydi.
Temaslarını sürdüren sarı lacivertlilere şok bir haber geldi.
Konuyla ilgili gelişmeyi ise İspanyol basını duyurdu.
İşte detaylar...
DUVAN ZAPATA'DA FENERE'E RAKİP ÇIKTI!
Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Duvan Zapata ile ilgileniyordu.
Aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün, Gol.caracoltv'dan derlediği habere göre 32 yaşındaki santrfor için Fiorentina da devreye girdi.
Yine de Fenerbahçe'nin, Kolombiyalı forvetin transferi için en güçlü adaylardan biri olduğu bildirildi.
Ancak Fiorentina'nın Zapata için tüm şartları zorlama kararı aldığı aktarıldı.
Tecrübeli golcü ile ilgili gelişmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Zapata bu sezon Atalanta'da 27 maça çıktı.
Zapata bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Ayrıca 5 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Zapata'nın, kulübüyle olan kontratı 2024'te bitecek.
1.89 boyundaki santrfor, kariyerinde Sampdoria, Udinese, Napol, CD America ve Estudiantes gibi takımlarda da forma giymişti.