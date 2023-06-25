Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek adına transfer hamlelerinde çabuk davranıyor.
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek adına transfer hamlelerinde çabuk davranıyor.
'9 numara' pozisyonuna uzun süredir beklenen katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerde yönetim, Edin Dzeko, transferini gerçekleştirerek bu bölgeyi kuvvetlendirdi.
Enner Valencia'nın da takımdan ayrılmasıyla hücum rotasyonunda eksilen sarı-lacivertlilerde Michi Batshuayi ve Joshua King'in yanına bir isim daha ekleniyor.
Serdar Dursun'la yol ayrımına gidecek olan sarı-lacivertliler, Türk golcü kontenjanını sezonun flaş ismi Umut Nayir'le doldurmak istiyor.
Bonservisi Eyüpspor'da olan, sezonu Ümraniyespor'da geçiren Umut Nayir, bu sezon da Süper Lig'de boy gösterecek.
Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselme şansının sona ermesiyle oyuncunun yeni adresi merak konusu olmuştu.
Galatasaray'ın da ilgisi bulunan Umut Nayir'le ilgili Eyüpspor cephesinden yeni bir açıklama daha geldi.
Kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, Hürriyet'e verdiği röportajda Umut Nayir için Fenerbahçe ile görüştüklerini ifade etti.
İşte Asbaşkan Fatih Kulaksız'ın konuya ilişkin o sözleri...
Umut Nayir projesi Murat Özkaya'nın projesiydi. Makul bir ücrete bonservisini aldık. Hedefimiz Umut'u Eyüpspor'da oynatmaktı. Umut, geçen sezon Süper Lig'de oynamak istediğini söyledi. Biz de Ümraniyespor'a kiraladık. Bize söylediği kariyer hedeflerini bu sene gerçekleştirdi. Bizim adımıza üzücü olsa da kendisi adına doğru bir tercih yaptığını performansıyla gösterdi.
Bu konuda öncelik hakkı Fenerbahçe'nin. Başkanımız Fenerbahçe'den bir yönetim kurulu üyesiyle görüşüyor. Bir gelişme olursa yakın zamanda duyururuz. Onaylandığı takdirde Umut Nayir bonservisiyle gidecek. Henüz rakamsal olarak netleşmiş bir durum yok.