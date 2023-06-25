Haberler Fenerbahçe Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin peşinde olduğu golcüyle ilgili taraftarı sevindiren bir açıklama geldi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 12:04
Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek adına transfer hamlelerinde çabuk davranıyor.

Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

'9 numara' pozisyonuna uzun süredir beklenen katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerde yönetim, Edin Dzeko, transferini gerçekleştirerek bu bölgeyi kuvvetlendirdi.

Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

Enner Valencia'nın da takımdan ayrılmasıyla hücum rotasyonunda eksilen sarı-lacivertlilerde Michi Batshuayi ve Joshua King'in yanına bir isim daha ekleniyor.

Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

Serdar Dursun'la yol ayrımına gidecek olan sarı-lacivertliler, Türk golcü kontenjanını sezonun flaş ismi Umut Nayir'le doldurmak istiyor.

Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

Bonservisi Eyüpspor'da olan, sezonu Ümraniyespor'da geçiren Umut Nayir, bu sezon da Süper Lig'de boy gösterecek.

Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselme şansının sona ermesiyle oyuncunun yeni adresi merak konusu olmuştu.

Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

Galatasaray'ın da ilgisi bulunan Umut Nayir'le ilgili Eyüpspor cephesinden yeni bir açıklama daha geldi.

Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

Kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, Hürriyet'e verdiği röportajda Umut Nayir için Fenerbahçe ile görüştüklerini ifade etti.

Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

İşte Asbaşkan Fatih Kulaksız'ın konuya ilişkin o sözleri...

Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

Umut Nayir projesi Murat Özkaya'nın projesiydi. Makul bir ücrete bonservisini aldık. Hedefimiz Umut'u Eyüpspor'da oynatmaktı. Umut, geçen sezon Süper Lig'de oynamak istediğini söyledi. Biz de Ümraniyespor'a kiraladık. Bize söylediği kariyer hedeflerini bu sene gerçekleştirdi. Bizim adımıza üzücü olsa da kendisi adına doğru bir tercih yaptığını performansıyla gösterdi.

Transfer müjdesini verdi! "Öncelik Fenerbahçe'de"

Bu konuda öncelik hakkı Fenerbahçe'nin. Başkanımız Fenerbahçe'den bir yönetim kurulu üyesiyle görüşüyor. Bir gelişme olursa yakın zamanda duyururuz. Onaylandığı takdirde Umut Nayir bonservisiyle gidecek. Henüz rakamsal olarak netleşmiş bir durum yok.

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