TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin dikkatini çekti.
Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin dikkatini çekti.
Milli yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Haberde, Fulham'ın önümüzdeki sezon savunmadan oyunu geliştirebilecek bir oyuncu aradığı ifade edildi.
Ayrıca sağ bek olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu'nun harika bir seçenek olduğu belirtildi.
Bundan dolayı Fulham'ın transfer için girişimlerin başlayabileceği ifade edildi.
Bu arada Ferdi Kadıoğlu ile Serie A ekipleri Inter ve Milan'ın da ilgilendiği de dış basının iddiaları arasında.
Bu arada kulübe yakın kaynaklara göre Başkan Ali Koç ile görüşen Ferdi Kadıoğlu'nun "Başkanım, gelişimimde Fenerbahçe'nin katkısı çok büyük.
Sizin kararınız önemli. Eğer kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim. Kalmamı isterseniz, kalırım.
Her kararı kulübümle beraber almak isterim" ifadesini kullandığı da gelen haberler arasında.
SEZONUN EN İSTİKRARLISI
Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezonun en istikrarlı oyuncularından birisi oldu.
Sadece Fenerbahçe'nin değil A Milli Takım'ın da bankosu oldu.
Ferdi, geride bıraktığımız sezonda 54 resmi maça çıktı.
Yıldız oyuncu 4 gol ve 4 asiste imza attı.
Ferdi Kadıoğlu hem sağ bek hem de savunmanın solunda görev yaptı.