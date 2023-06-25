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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da büyük merak konusu haline geldi. Bu anlamda sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken o yıldıza İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Milli yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Takvim'in Todofichajes'ten derlediği habere göre İngiltere Premier League ekibi Fulham, 23 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine ekledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Haberde, Fulham'ın önümüzdeki sezon savunmadan oyunu geliştirebilecek bir oyuncu aradığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Ayrıca sağ bek olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu'nun harika bir seçenek olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Bundan dolayı Fulham'ın transfer için girişimlerin başlayabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Bu arada Ferdi Kadıoğlu ile Serie A ekipleri Inter ve Milan'ın da ilgilendiği de dış basının iddiaları arasında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Bu arada kulübe yakın kaynaklara göre Başkan Ali Koç ile görüşen Ferdi Kadıoğlu'nun "Başkanım, gelişimimde Fenerbahçe'nin katkısı çok büyük.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Sizin kararınız önemli. Eğer kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim. Kalmamı isterseniz, kalırım.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Her kararı kulübümle beraber almak isterim" ifadesini kullandığı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

SEZONUN EN İSTİKRARLISI

Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezonun en istikrarlı oyuncularından birisi oldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası!

Sadece Fenerbahçe'nin değil A Milli Takım'ın da bankosu oldu.

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