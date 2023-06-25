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Fenerbahçe'den eski başkan Aziz Yıldırım'a flaş cevap! "Rakamlar yalan söylemez"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kısa bir süre önce yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu. Son olarak ise sarı lacivertli camiadan Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Aziz Yıldırım'a yanıt verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 19:56
Fenerbahçe'den eski başkan Aziz Yıldırım'a flaş cevap! "Rakamlar yalan söylemez"

Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik, hafta içerisinde basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt verdi. Bilecik ayrıca sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın başkanlığı dönemindeki toplam borcu açıkladı.

Erol Bilecik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın mali konularda şahsımın ve geçmiş dönem değerli yöneticimizin ismini geçirerek yaptığı açıklamaları üzüntüyle izledim.

Mayıs'18 döneminde göreve geldiğimizde mali raporlarımı uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanıyor ve konsolide edilmiyordu, bağımsız denetim ise sadece kanunen mecburi olan Futbol A.Ş. bünyesinde yapılıyordu. Özetle, üyelerimize mali konularda gerekli bilgiler verilmediği gibi gerekli kriterlerde raporlanmıyordu ve bunu denetleyen bağımsız bir kurum da yoktu!

Aşağıdaki görüntüde izleyeceğiniz üzere bağımsız denetim firması Ernst & Young (EY) tarafından yapılan; Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla sona eren yıla ilişkin konsolide finans tabloları ve Bağımsız Denetçi raporunda netleşen borç tablosunu aşağıda detaylı izleyebilirsiniz.

Özetle:

Kısa Vadeli Yükümlülükler: 1.2023.832.512 TL

Uzun Vadeli Yükümlülükler: 1.980.327.258 TL

Toplam Yükümlülükler: 3.184.159.770 TL

31.05.2028 Euro Kuru: 5,2064

Toplam Yükümlülükler: 611.585.696 Euro

Değerli Fenerbahçeliler,

Rakamlar yalan sözlemez! 612 milyon Euro'yu sizlerle paylaştım. Aynı denetim disiplini ile ve her türlü olumsuz koşula rağmen, bu borç 31 Aralık 2022 tarihinde 386 milyon Euro'ya indirilmiştir.

Sayın Aziz Yıldırım'ı gerçekleri görmeye davet ediyorum.

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