Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2023/24 sezonu kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve ilk olarak Ryan Kent ve Edin Dzeko ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık gerçekleşebilir. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 18:24
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Yeni sezonda taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Geniş rotasyonlu bir kadroyla sezona girmek isteyen Kanarya, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Fenerbahçe ilk olarak Glasgow Rangers ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Ryan Kent'i transfer etti.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

İkinci takviyesini forvet hattına yapan Kanarya, çok konuşulan bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Fenerbahçe, son olarak Inter forması giyen Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Kent ve Dzeko hamleleriyle rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertlilerde birçok isimle de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Fenerbahçe'de ilk olarak sözleşmesi biten Enner Valencia ile yola devam edilmedi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Internacional'e transfer olan tecrübeli yıldız, Brezilya ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Avrupa devlerinin kadrosuna katmak istediği Arda Güler'i takımda tutmak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda...

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

CRESPO'YA LAZIO KANCASI!

İtalyan basını, orta sahaya takviye yapmak isteyen Lazio'nun Miguel Crespo'yu gündemine aldığını iddia etti.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Çizme'de çıkan haberlerde; Başkent ekibinin alternatifli listesinde Portekizli oyuncunun da olduğuna vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıktı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Portekizli futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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