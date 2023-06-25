Fenerbahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken...

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezonda taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Geniş rotasyonlu bir kadroyla sezona girmek isteyen Kanarya, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Fenerbahçe ilk olarak Glasgow Rangers ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Ryan Kent'i transfer etti.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
İkinci takviyesini forvet hattına yapan Kanarya, çok konuşulan bir hamleye imza attı.
Fenerbahçe, son olarak Inter forması giyen Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kent ve Dzeko hamleleriyle rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertlilerde birçok isimle de yollar ayrılacak.
Fenerbahçe'de ilk olarak sözleşmesi biten Enner Valencia ile yola devam edilmedi.
Internacional'e transfer olan tecrübeli yıldız, Brezilya ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Avrupa devlerinin kadrosuna katmak istediği Arda Güler'i takımda tutmak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda...
CRESPO'YA LAZIO KANCASI!
İtalyan basını, orta sahaya takviye yapmak isteyen Lazio'nun Miguel Crespo'yu gündemine aldığını iddia etti.
Çizme'de çıkan haberlerde; Başkent ekibinin alternatifli listesinde Portekizli oyuncunun da olduğuna vurgu yapıldı.
Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıktı.
Portekizli futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncunnu sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.