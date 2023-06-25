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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı birçok Avrupa deviyle anılan genç yıldızın geleceği merak konusu olurken, 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'nın efsane futbolcusunun Arda Güler'i Katalan ekibine kazandırmak için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 23:02
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, iki transferi resmiyete kavuşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

İlk olarak Ryan Kent transferini açıklayan sarı-lacivertliler, tecrübeli yıldız Edin Dzeko ile de sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

Kent ve Dzeko sonrası takviyelerine devam edecek olan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası Enner Valencia ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi Arda Güler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

Genç yıldız, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

Yapılan görüşmede tarafların anlaşma sağlayamadığı ve bir sonuç çıkmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

Arda Güler'in transferiyle ilgili kararı merakla beklenirken, İspanyol basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

DECO DEVREYE GİRDİ

AS'ta yer alan habere göre; Barcelona'nın eski yıldızı Deco, Arda Güler'i Barcelona'ya transfer olması için ikna etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

FENERBAHÇE VE REAL MADRID'İN TEKLİFLERİNİ REDDETTİ

Haberde 18 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'nin yanı sıra Real Madrid'in de teklifini reddettiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

Arda Güler geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

Milli yıldız, 6 gol ve 7 asistlik performansıyla 13 gole direkt katkıda bulundu.

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