FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda Güler transferini bitirecek

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, iki transferi resmiyete kavuşturdu.
İlk olarak Ryan Kent transferini açıklayan sarı-lacivertliler, tecrübeli yıldız Edin Dzeko ile de sözleşme imzaladı.
Kent ve Dzeko sonrası takviyelerine devam edecek olan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası Enner Valencia ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi Arda Güler...
Genç yıldız, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.
Milli oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılarak Avrupa'ya gitmek istediği öne sürüldü.
Sarı-lacivertli yönetimse Arda Güler'i en az 1 yıl daha takımda tutmak istiyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Arda Güler'in ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmede tarafların anlaşma sağlayamadığı ve bir sonuç çıkmadığı belirtildi.
Arda Güler'in transferiyle ilgili kararı merakla beklenirken, İspanyol basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
DECO DEVREYE GİRDİ
AS'ta yer alan habere göre; Barcelona'nın eski yıldızı Deco, Arda Güler'i Barcelona'ya transfer olması için ikna etmeye çalışacak.
FENERBAHÇE VE REAL MADRID'İN TEKLİFLERİNİ REDDETTİ
Haberde 18 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'nin yanı sıra Real Madrid'in de teklifini reddettiği belirtildi.
Arda Güler geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı.
Milli yıldız, 6 gol ve 7 asistlik performansıyla 13 gole direkt katkıda bulundu.
Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.