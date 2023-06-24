Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Bu sezon transferin en hareketli takımı olan Kanarya'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler ligin bitmesinin ardından 2 bomba patlattı.
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Bu sezon transferin en hareketli takımı olan Kanarya'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler ligin bitmesinin ardından 2 bomba patlattı.
Yönetim; Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini sonuçlandırarak taraftarlarını mutlu etmeyi başardı.
2 transferle yetinmeyecek olan Fenerbahçe, flaş isimlerle görüşmelerine devam ediyor.
Bu futbolculardan biri ise Udinese forması giyen Rodrigo Becao'ydu.
Sarı lacivertli ekip Brezilyalı stoper için yoğun bir çalışma içindeydi.
Becao transferine dair önemli bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.
İşte detaylar...
BECAO'DA MUTLU SONA DOĞRU!
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün İtalyan gazeteci Di Marzio'a ait internet sitesinden derlediği habere göre; Becao, Udinese ile 30 Haziran 2024'te sona erecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.
Öte yandan Fenerbahçe ile Becao arasındaki görüşmelerin iyi gittiği belirtildi.
Bu görüşmelerin önümüzdeki hafta sonuca varması ve anlaşmanın resmen duyurulmasının beklendiği ifade edildi.
4 sezonun ardından Brezilyalı defans oyuncusunun Udinese'den ayrılmaya çok yakın olduğu kaydedildi.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalyan ekibinde 28 maça çıktı.
Becao bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Becao, kariyerinde EC Bahia ve CSKA Moskova gibi takımlarda da forma giymişti.