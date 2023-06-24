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Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Son dakika spor haberi: Transferde hamlelerine erken başlayan Fenerbahçe'de gözler savunma hattına çevrildi. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin sıradaki hedefi Udinese forması giyen Rodrigo Becao. Harekete geçen yönetim, Brezilyalı stoperi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 09:24 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 09:41
Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Bu sezon transferin en hareketli takımı olan Kanarya'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Sarı lacivertliler ligin bitmesinin ardından 2 bomba patlattı.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Yönetim; Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini sonuçlandırarak taraftarlarını mutlu etmeyi başardı.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

2 transferle yetinmeyecek olan Fenerbahçe, flaş isimlerle görüşmelerine devam ediyor.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Bu futbolculardan biri ise Udinese forması giyen Rodrigo Becao'ydu.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Sarı lacivertli ekip Brezilyalı stoper için yoğun bir çalışma içindeydi.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Becao transferine dair önemli bir gelişme yaşandı.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.

İşte detaylar...

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

BECAO'DA MUTLU SONA DOĞRU!
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün İtalyan gazeteci Di Marzio'a ait internet sitesinden derlediği habere göre; Becao, Udinese ile 30 Haziran 2024'te sona erecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Öte yandan Fenerbahçe ile Becao arasındaki görüşmelerin iyi gittiği belirtildi.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Bu görüşmelerin önümüzdeki hafta sonuca varması ve anlaşmanın resmen duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

4 sezonun ardından Brezilyalı defans oyuncusunun Udinese'den ayrılmaya çok yakın olduğu kaydedildi.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

27 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalyan ekibinde 28 maça çıktı.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi verildi

Becao bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.

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