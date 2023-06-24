Milan yakın takipte

Arda Güler ile ilgilenen kulüpler arasında Milan da yer alıyor. İtalyan temsilcisi, Tonali'nin Newcastle United'a transferinin sonuçlanmasını bekliyor. Buradan gelecek rakamın bir bölümünü Arda için ayrılacak. İtalyan devi, 18 yaşındaki süper yetenek için şartları sonuna kadar zorlamayı planlıyor. Real ve Barça ile kıyasıya yarışacak.
Arda Güler ile ilgilenen kulüpler arasında Milan da yer alıyor. İtalyan temsilcisi, Tonali'nin Newcastle United'a transferinin sonuçlanmasını bekliyor. Buradan gelecek rakamın bir bölümünü Arda için ayrılacak. İtalyan devi, 18 yaşındaki süper yetenek için şartları sonuna kadar zorlamayı planlıyor. Real ve Barça ile kıyasıya yarışacak.