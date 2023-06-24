Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor

Sarı-lacivertliler, transfer piyasına hızlı bir giriş yapmıştı. 12 Haziran'da İnter formasıyla Şampiyonlar Ligi finali oynayan Edin Dzeko, sadece 10 gün sonra resmen Fenerbahçeli oldu. Boşnak yıldızın, birçok talibe rağmen kısa süre içinde çubuklu forma giymesi dünya basınının da takdirini kazandı. Sport.ro "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi finalistinden Edin Dzeko'yu transfer etti" yazdı. Reuters "Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Dzeko'yu kimseye kaptırmadı" ifadeleriyle bu haberi takipçilerine duyurdu. Tuttomercato "Dzkeo, İnter'e veda etti, F.Bahçe'nin yolunu tuttu" yazdı. 37 yaşındaki Dzeko'nun hala çok güçlü olduğu vurgulandı.
Sarı-lacivertliler, transfer piyasına hızlı bir giriş yapmıştı. 12 Haziran'da İnter formasıyla Şampiyonlar Ligi finali oynayan Edin Dzeko, sadece 10 gün sonra resmen Fenerbahçeli oldu. Boşnak yıldızın, birçok talibe rağmen kısa süre içinde çubuklu forma giymesi dünya basınının da takdirini kazandı. Sport.ro "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi finalistinden Edin Dzeko'yu transfer etti" yazdı. Reuters "Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Dzeko'yu kimseye kaptırmadı" ifadeleriyle bu haberi takipçilerine duyurdu. Tuttomercato "Dzkeo, İnter'e veda etti, F.Bahçe'nin yolunu tuttu" yazdı. 37 yaşındaki Dzeko'nun hala çok güçlü olduğu vurgulandı.