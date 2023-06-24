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Arda Güler kapışması

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin parlayan mücevheri Arda Güler'in iki dev ekibi peşine düşürdüğünü yazdı. Haberde Real Madrid'in ardından Barcelona'nın da 18 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçtiğini duyurdu. İki kulübün de Arda Güler'in başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi yakından takip ettiği ve sonuca göre tavır takınacakları belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Arda Güler kapışması
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin parlayan mücevheri Arda Güler'in iki dev ekibi peşine düşürdüğünü yazdı. Haberde Real Madrid'in ardından Barcelona'nın da 18 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçtiğini duyurdu. İki kulübün de Arda Güler'in başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi yakından takip ettiği ve sonuca göre tavır takınacakları belirtildi.
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