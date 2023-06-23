King ve Pedro gidiyor

Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Joshua King ile Joao Pedro, teklif gelmesi halinde satılacak. Özellikle Pedro'ya İtalya'dan bazı teklifler olduğu iddia edilirken, King'in ise Arap yarım adasındaki birkaç takımla görüşme halinde olduğu belirtildi.
Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Joshua King ile Joao Pedro, teklif gelmesi halinde satılacak. Özellikle Pedro'ya İtalya'dan bazı teklifler olduğu iddia edilirken, King'in ise Arap yarım adasındaki birkaç takımla görüşme halinde olduğu belirtildi.