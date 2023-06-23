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İsmail Kartal gün sayıyor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim henüz netleşmese de en ciddi aday İsmail Kartal... Sarı-lacivertli yönetiminin kısa süre içinde kararı kamuoyuyla paylaşması ve 3. İsmail Kartal döneminin resmen başlaması bekleniyor. Daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında olmak üzere iki dönem Fenerbahçe'de teknik adam olarak çalışan 62 yaşındaki hoca, iki döneminde de göze hoş gelen futbol oynatımş ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 06:50
İsmail Kartal gün sayıyor
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim henüz netleşmese de en ciddi aday İsmail Kartal... Sarı-lacivertli yönetiminin kısa süre içinde kararı kamuoyuyla paylaşması ve 3. İsmail Kartal döneminin resmen başlaması bekleniyor. Daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında olmak üzere iki dönem Fenerbahçe'de teknik adam olarak çalışan 62 yaşındaki hoca, iki döneminde de göze hoş gelen futbol oynatımş ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti.
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