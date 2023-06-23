Galatasaray yolcusu

Fenerbahçe Beko, iki yıldır sarı-lacivertli formayı giyen İsmet Akpınar'la yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada; "İsmet Akpınar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi. 28 yaşındaki basketbolcunun G.Saray'la anlaşma sağladığı belirtildi.
Fenerbahçe Beko, iki yıldır sarı-lacivertli formayı giyen İsmet Akpınar'la yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada; "İsmet Akpınar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi. 28 yaşındaki basketbolcunun G.Saray'la anlaşma sağladığı belirtildi.