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Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geride kalan sezonun ardından takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerde büyük merak konusu haline geldi. Son olarak ise sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken o yıldız için ise İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 20:34
Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Kadro planlamasına devam eden kulüpler, takımlarında kalacak ve gidecek isimleri belirlemeye başladı.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe, transfer dönemi öncesi hızlı bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Sarı-lacivertliler Ryan Kent ile açılışı yapmıştı.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Kanarya, İngiliz kanat ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Kurmaylar devamında Boşnak golcü Edin Dzeko'yu kadroya dahil etti.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

37 yaşındaki yıldız isim sarı-lacivertlilerden ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Dzeko, Kanarya'da yıllık 4.2 milyon euro garanti ücret kazanacak.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Sarı-lacivertliler ise yeni gündem Ferdi Kadıoğlu.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performans ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Milli oyuncu için İtalya Serie A kulüplerinin devrede olduğu biliniyor.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

22 yaşındaki futbolcu ile Inter ve Milan ilgileniyordu.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

İspanyol basını ise bombayı patlattı.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Milli oyuncu için yarışa İngiliz ekibi dahil oldu.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

FULHAM DEVREDE!

Aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in derlediği habere göre Londra'nın köklü kulüplerinden Fulham, Ferdi'yi kadrosuna dahil etmek istiyor.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Ferdi bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 48 maçta süre aldı.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

22 yaşındaki oyuncu 4 gol ve 5 asist üretti.

Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Ferdi sağ kanat, sağ bek, sol kanat ve sol bekte oynayabiliyor.

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