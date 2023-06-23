Fenerbahçeli yıldıza transferde İngiliz kancası! Flaş haberi yurt dışından verdiler

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kadro planlamasına devam eden kulüpler, takımlarında kalacak ve gidecek isimleri belirlemeye başladı.
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe, transfer dönemi öncesi hızlı bir başlangıç yaptı.
Sarı-lacivertliler Ryan Kent ile açılışı yapmıştı.
Kanarya, İngiliz kanat ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kurmaylar devamında Boşnak golcü Edin Dzeko'yu kadroya dahil etti.
37 yaşındaki yıldız isim sarı-lacivertlilerden ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Dzeko, Kanarya'da yıllık 4.2 milyon euro garanti ücret kazanacak.
Sarı-lacivertliler ise yeni gündem Ferdi Kadıoğlu.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performans ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.
Milli oyuncu için İtalya Serie A kulüplerinin devrede olduğu biliniyor.
22 yaşındaki futbolcu ile Inter ve Milan ilgileniyordu.
İspanyol basını ise bombayı patlattı.
Milli oyuncu için yarışa İngiliz ekibi dahil oldu.
FULHAM DEVREDE!
Aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in derlediği habere göre Londra'nın köklü kulüplerinden Fulham, Ferdi'yi kadrosuna dahil etmek istiyor.
Ferdi bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 48 maçta süre aldı.
22 yaşındaki oyuncu 4 gol ve 5 asist üretti.
Ferdi sağ kanat, sağ bek, sol kanat ve sol bekte oynayabiliyor.
Genç oyuncunun bonservis değeri 17 milyon euro.
Ferdi'nin sarı-lacivertliler ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.