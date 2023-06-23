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Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus imzayı atıyor! Yıllık maaşı belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Bir süredir teklifleri değerlendiren Portekizli hoca, imza aşamasına geldi. 3 yıllık kontrata imza atması beklenen Jesus'un maaşı da netlik kazandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 13:29 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 13:30
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus imzayı atıyor! Yıllık maaşı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus imzayı atıyor! Yıllık maaşı belli oldu

Sarı-lacivertli takımın başında sezonu ikinci bitiren Portekizli hoca, Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus imzayı atıyor! Yıllık maaşı belli oldu

Kanarya'nın kupa hasretini dindiren deneyimli çalıştırıcı, finalin ardından Fenerbahçe'de devam etmeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus imzayı atıyor! Yıllık maaşı belli oldu

Söz konusu haberde; Resmi duyurunun yakın zamanda yapılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus imzayı atıyor! Yıllık maaşı belli oldu

DETAYLAR BELLİ OLDU!
Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro net maaş alacağı da belirtildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus imzayı atıyor! Yıllık maaşı belli oldu

Anlaşmanın hemen hemen tamamlandığı ve temmuz ayı başında resmi açıklamanın yapılacağı öne sürüldü.

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