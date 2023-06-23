Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus imzayı atıyor! Yıllık maaşı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu.
Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu.
Sarı-lacivertli takımın başında sezonu ikinci bitiren Portekizli hoca, Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Kanarya'nın kupa hasretini dindiren deneyimli çalıştırıcı, finalin ardından Fenerbahçe'de devam etmeyeceğini açıkladı.
1 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından takıma veda eden Jesus, Fenerbahçe ile 2.21 puan ortalaması yakalamıştı.
Yeni adresi merak edilen Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor.
Portekiz'den O Jogo'nun haberine göre; Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Söz konusu haberde; Resmi duyurunun yakın zamanda yapılacağı ifade edildi.
DETAYLAR BELLİ OLDU!
Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro net maaş alacağı da belirtildi.
Anlaşmanın hemen hemen tamamlandığı ve temmuz ayı başında resmi açıklamanın yapılacağı öne sürüldü.
Suudi Arabistan'a yabancı olmayan Jorge Jesus, daha önce Al Hilal'de görev almıştı.