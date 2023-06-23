Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İki isim daha gidebilir

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Ryan Kent'le açılışı yapan sarı-lacivertliler ikinci hamle olarak da Boşnak golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.
Öte yandan Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde geride bıraktığımız sezonun en golcü ismi olan Enner Valencia, takımdan ayrılmıştı.
Forvet hattında yaprak dökümü sürecek. İşte detaylar...
Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Joshua King ile Joao Pedro, teklif gelmesi halinde satılacak.
Özellikle Pedro'ya İtalya'dan bazı teklifler olduğu iddia edilirken, King'in ise Arap yarım adasındaki birkaç takımla görüşme halinde olduğu belirtildi.
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta görev alan King, 7 gol atarken 3 de asist yaptı.
Joao Pedro ise çıktığı 28 müsabakada 5 gol atarken 1 de asist kaydetti.