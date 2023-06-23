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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İki isim daha gidebilir

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de, ayrılacak isimler de günden güne netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde iki isimle daha yollar ayrılabilir. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 10:24
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İki isim daha gidebilir

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İki isim daha gidebilir

Ryan Kent'le açılışı yapan sarı-lacivertliler ikinci hamle olarak da Boşnak golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İki isim daha gidebilir

Öte yandan Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları da devam ediyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İki isim daha gidebilir

Sarı-lacivertlilerde geride bıraktığımız sezonun en golcü ismi olan Enner Valencia, takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İki isim daha gidebilir

Forvet hattında yaprak dökümü sürecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İki isim daha gidebilir

Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Joshua King ile Joao Pedro, teklif gelmesi halinde satılacak.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İki isim daha gidebilir

Özellikle Pedro'ya İtalya'dan bazı teklifler olduğu iddia edilirken, King'in ise Arap yarım adasındaki birkaç takımla görüşme halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İki isim daha gidebilir

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta görev alan King, 7 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İki isim daha gidebilir

Joao Pedro ise çıktığı 28 müsabakada 5 gol atarken 1 de asist kaydetti.

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