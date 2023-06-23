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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı. Elini çabuk tutarak Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yaparak taraftarı heyecanlandıran sarı-lacivertliler, ayağını gazdan çekmiyor. Çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumu yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılması gündeme geldi. Buna karşın atağa kalkan yönetim, yıldız ismin yerini İtalyan devi Roma'dan yapacağı takviyeyle doldurmaya hazırlanıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 17:12
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Transferde üst üste hamleler yapan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler, hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Birçok mevki üzerinde çalışmalarda bulunan Kanarya, nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

3 kulvarda mücadele edecek geniş ve kaliteli bir kadro planlayan kurmaylar, operasyonu titizlikle yönetiyor.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

İlk olarak Ryan Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe, İngiliz oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Enner Valencia'nın ayrılığı sonrası elini çabuk tutan sarı-lacivertliler, ikinci transferini forvet hattına yaptı.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe, taraftarı heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Boşnak golcü ile 2 yıllık anlaşmaya varan yönetim, yıllık 4.5 milyon euro net maaş ödeyecek.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Veda edilecek isimler, Kanarya'nın transfer operasyonunu doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkat çeken birçok yıldız, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

OSAYI SAMUEL'E İNGİLİZ KANCASI!
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Osayi Samuel'in İngiltere'den talipleri var.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Ada ekibi Leeds United, Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun ayrılması ihtimaline karşın alternatifler üzerinde duruyor.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

KARSDORP LİSTEDE!
Milliyet'in haberine göre; Sağ bek pozisyonuna takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler bu doğrultuda gündemine Rick Karsdorp'u ekledi.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Osayi Samuel'in ayrılması halinde Roma'nın tecrübeli sağ beki için hamle yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

28 yaşındaki Hollandalı sağ bek, geride kalan sezonda Serie A devinde 18 maça çıktı.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Rick Karsdorp toplam 986 dakika sahada kaldı ancak herhangi bir skor katkısı veremedi.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Feyenoord altyapısında yetişen Rick Karsdorp, 2017-2018 sezonunda Roma'ya 16 milyon euro bedelle transfer oldu.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Hollandalı oyuncu, 2019-2020 sezonunda ise Eredivisie ekibinde kiralık olarak forma giydi.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Hollanda Milli Takımı'nda 3 maça çıkan Rick Karsdorp'un güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

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