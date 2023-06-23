Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor

Transferde üst üste hamleler yapan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok.
Transferde üst üste hamleler yapan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok.
Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler, hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdürüyor.
Birçok mevki üzerinde çalışmalarda bulunan Kanarya, nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.
3 kulvarda mücadele edecek geniş ve kaliteli bir kadro planlayan kurmaylar, operasyonu titizlikle yönetiyor.
İlk olarak Ryan Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe, İngiliz oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Enner Valencia'nın ayrılığı sonrası elini çabuk tutan sarı-lacivertliler, ikinci transferini forvet hattına yaptı.
Dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe, taraftarı heyecanlandırdı.
Boşnak golcü ile 2 yıllık anlaşmaya varan yönetim, yıllık 4.5 milyon euro net maaş ödeyecek.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.
Veda edilecek isimler, Kanarya'nın transfer operasyonunu doğrudan etkileyecek.
Geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkat çeken birçok yıldız, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.
OSAYI SAMUEL'E İNGİLİZ KANCASI!
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Osayi Samuel'in İngiltere'den talipleri var.
Ada ekibi Leeds United, Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun ayrılması ihtimaline karşın alternatifler üzerinde duruyor.
KARSDORP LİSTEDE!
Milliyet'in haberine göre; Sağ bek pozisyonuna takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler bu doğrultuda gündemine Rick Karsdorp'u ekledi.
Osayi Samuel'in ayrılması halinde Roma'nın tecrübeli sağ beki için hamle yapılacağı öğrenildi.
28 yaşındaki Hollandalı sağ bek, geride kalan sezonda Serie A devinde 18 maça çıktı.
Rick Karsdorp toplam 986 dakika sahada kaldı ancak herhangi bir skor katkısı veremedi.
Feyenoord altyapısında yetişen Rick Karsdorp, 2017-2018 sezonunda Roma'ya 16 milyon euro bedelle transfer oldu.
Hollandalı oyuncu, 2019-2020 sezonunda ise Eredivisie ekibinde kiralık olarak forma giydi.
Hollanda Milli Takımı'nda 3 maça çıkan Rick Karsdorp'un güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
28 yaşındaki sağ bekin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.