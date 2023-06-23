FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netlik kazanıyor.
Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netlik kazanıyor.
Ryan Kent ve Edin Dzeko ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde operasyon son sürat devam ediyor.
Listesinde birçok yıldız olan Kanarya'da veda edilecek oyuncular da kadro yapılanması için büyük önem taşıyor.
Eksik bölgeleri belirleyen yönetim, ayrılacak isimlere göre transfer sayısını artıracak.
Kadro yapılanmasını titizlikle sürdüren sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.
Yıldız savunmacı Attila Szalai'ye sürpriz bir talip çıktı.
Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda en çok görev yapan ismi olan başarılı oyuncu, sergilediği performansla da takımın en iyileri arasındaydı.
Sadece Fenerbahçe'de değil, Macaristan Milli Takımı'nda da iyi bir grafik ortaya koyan 25 yaşındaki stoper, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.
Takımın önemli isimlerinden biri olan Szalai, İngiliz ekiplerini peşine taktı.
EVERTON PEŞİNDE!
Ada basınına yansıyan haberlere göre; Everton, Attila Szalai'yi gündemine aldı.
The Telegraph'ın haberinde; Everton'ın kısa süre içinde Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon 52 resmi maçta forma giyen Szalai, 3 ve 2 asistlik performans sergiledi.
Stoper bölgesinde oynayan 25 yaşındaki savunmacı, sol bek mevkisinde de görev alabiliyor.
Macar futbolcu, ülkesinin milli takımında 35 maçta sahaya çıktı ve 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.