Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları için düğmeye basan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların son durumu merak konusu oldu. Arda Güler'e Avrupa'nın dev kulüpleri ilgi göstermeye devam ederken, şimdi de Attila Szalai'ye talip çıktı. İngiliz basını, transferle ilgili gelişmeyi duyurdu. İşte o takım ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 09:58
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netlik kazanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Ryan Kent ve Edin Dzeko ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde operasyon son sürat devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Listesinde birçok yıldız olan Kanarya'da veda edilecek oyuncular da kadro yapılanması için büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Eksik bölgeleri belirleyen yönetim, ayrılacak isimlere göre transfer sayısını artıracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Kadro yapılanmasını titizlikle sürdüren sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Yıldız savunmacı Attila Szalai'ye sürpriz bir talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda en çok görev yapan ismi olan başarılı oyuncu, sergilediği performansla da takımın en iyileri arasındaydı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Sadece Fenerbahçe'de değil, Macaristan Milli Takımı'nda da iyi bir grafik ortaya koyan 25 yaşındaki stoper, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Takımın önemli isimlerinden biri olan Szalai, İngiliz ekiplerini peşine taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

EVERTON PEŞİNDE!
Ada basınına yansıyan haberlere göre; Everton, Attila Szalai'yi gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

The Telegraph'ın haberinde; Everton'ın kısa süre içinde Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon 52 resmi maçta forma giyen Szalai, 3 ve 2 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Stoper bölgesinde oynayan 25 yaşındaki savunmacı, sol bek mevkisinde de görev alabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Macar futbolcu, ülkesinin milli takımında 35 maçta sahaya çıktı ve 1 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Şenol Güneş'ten bir transfer hamlesi daha! Brezilyalı yıldız Süper Lig'e geliyor...
Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik ölümden döndü! İşte 36 yaşındaki Görkem Sevindik’in son sağlık durumu! “En çok üzüldüğüm...”
Yönetimden karar! F.Bahçe'de yeni hoca...
F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin 3. transferi G.Saray'dan!
Yönetimden karar! F.Bahçe'de yeni hoca...
Ormana girmek, piknik yapmak yasak mı? Yasak ne zaman başlayacak, bitecek?
İstanbul barajlarında son durum 23 Haziran Cuma
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray teklif yaptı mı? Açıklama geldi G.Saray teklif yaptı mı? Açıklama geldi 09:17
F.Bahçe'nin 3. transferi G.Saray'dan! F.Bahçe'nin 3. transferi G.Saray'dan! 09:16
Yönetimden karar! F.Bahçe'de yeni hoca... Yönetimden karar! F.Bahçe'de yeni hoca... 09:05
Brighton öne geçti Brighton öne geçti 07:43
Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! 00:18
Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! 00:16
Daha Eski
G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak 23:43
TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! 23:40
Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..." Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..." 23:40
Lucci'den F.Bahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama... Lucci'den F.Bahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama... 23:40
G.Saray Başkanı Özbek'ten transfer sözleri! G.Saray Başkanı Özbek'ten transfer sözleri! 23:40
Arda'nın babasından büyük vefa! Arda'nın babasından büyük vefa! 23:40