Bayram sonrası

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için adı geçen Abdullah Avcı, "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım" dedi. Avcı isminin Fenerbahçe yönetimi tarafından veto edildiği de gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için adı geçen Abdullah Avcı, "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım" dedi. Avcı isminin Fenerbahçe yönetimi tarafından veto edildiği de gelen bilgiler arasında.