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Arda'nın parası Tonali'den

Arda Güler'in en ciddi taliplerinden biri olan Milan, 18 yaşındaki yıldızın parası Tonali'den çıkaracak. 23 yaşındaki İtalyan yıldızı, 80 milyon Euro'ya Newcastle United'a satmaya hazırlanan Çizme ekibi, buradan gelecek bonservisin 17.5 milyon Euro'suyla Arda'yı kadroya katacak. İtalyan basını, iki transferin de kısa süre içinde tamamlanacağını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 06:50
Arda'nın parası Tonali'den
Arda Güler'in en ciddi taliplerinden biri olan Milan, 18 yaşındaki yıldızın parası Tonali'den çıkaracak. 23 yaşındaki İtalyan yıldızı, 80 milyon Euro'ya Newcastle United'a satmaya hazırlanan Çizme ekibi, buradan gelecek bonservisin 17.5 milyon Euro'suyla Arda'yı kadroya katacak. İtalyan basını, iki transferin de kısa süre içinde tamamlanacağını duyurdu.
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