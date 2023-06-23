Anlaşamadık ayrıldım

Brezilya basınına konuşan Enner Valencia, F.Bahçe'den ayrılma sebebini açıkladı: "International bana büyük ilgi gösterdi. Uzun süredir konuşuyorduk. O sırada Fenerbahçe ile de görüştüm ve bir anlaşmaya varamadık ve bu yüzden İnternacional'a gitmeye karar verdim."
Brezilya basınına konuşan Enner Valencia, F.Bahçe'den ayrılma sebebini açıkladı: "International bana büyük ilgi gösterdi. Uzun süredir konuşuyorduk. O sırada Fenerbahçe ile de görüştüm ve bir anlaşmaya varamadık ve bu yüzden İnternacional'a gitmeye karar verdim."