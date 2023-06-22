TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'nun ardından sıra onda

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala bütün takımlar çalışmalarını hızlandırdı.
Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala bütün takımlar çalışmalarını hızlandırdı.
Fenerbahçe açılışı Ryan Kent ile yapmıştı.
Sarı-lacivertli ekip İngiliz futbolcu ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıklamıştı.
Kanarya'da ikinci transfer Edin Dzeko oldu.
Fenerbahçe, Boşnak yıldızı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.
Kanarya, transferde durmak istemiyor.
Hızını alamayan sarı-lacivertliler, hücum hattına bir dünya yıldızı monte etmek için planlamalara başladı.
Aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği haberde Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin yeni gözdesi Philippe Coutinho.
Bonservisi Aston Villa'da bulunan yıldız isim, Fenerbahçe'nin transfer listesinde.
Brezilyalı yıldız, Liverpool kariyerinin ardından istediği performansı bir türlü yakalayamadı.
Liverpool dışında Bayern Münih, Inter ve Barcelona gibi kulüplerde oynadı.
Sol kanatta oynayan yıldız isim, 10 numara ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.
31 yaşındaki Coutinho, 68 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.
Tecrübeli isim bu mücadelelerde 21 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
Coutinho'nun bonservis değeri 10 milyon euro.
Yıldız oyuncu 150 milyon euro ile en yüksek değerini Barcelona forması ile görmüştü.
Coutinho bu sezon 20 Premier Lig maçında 1 gol kaydetti.