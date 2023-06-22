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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'nun ardından sıra onda

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya, Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun ardından bomba bir transfere daha imza atmak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o yıldız...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 20:28 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 20:30
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'dan ardından sıra onda

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala bütün takımlar çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'dan ardından sıra onda

Fenerbahçe açılışı Ryan Kent ile yapmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'dan ardından sıra onda

Sarı-lacivertli ekip İngiliz futbolcu ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'dan ardından sıra onda

Hızını alamayan sarı-lacivertliler, hücum hattına bir dünya yıldızı monte etmek için planlamalara başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'dan ardından sıra onda

Aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği haberde Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'dan ardından sıra onda

Sarı-lacivertlilerin yeni gözdesi Philippe Coutinho.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'dan ardından sıra onda

Bonservisi Aston Villa'da bulunan yıldız isim, Fenerbahçe'nin transfer listesinde.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'dan ardından sıra onda

Brezilyalı yıldız, Liverpool kariyerinin ardından istediği performansı bir türlü yakalayamadı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'dan ardından sıra onda

Liverpool dışında Bayern Münih, Inter ve Barcelona gibi kulüplerde oynadı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'dan ardından sıra onda

Sol kanatta oynayan yıldız isim, 10 numara ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'dan ardından sıra onda

31 yaşındaki Coutinho, 68 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Edin Dzeko'dan ardından sıra onda

Tecrübeli isim bu mücadelelerde 21 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

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