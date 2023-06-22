Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe santrfor bölgesine dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko'yu transfer etti. İstanbul'a gelen Boşnak golcü sağlık kontrollerinden geçirildi. Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Dzeko'yu KAP'a bildirdi. İşte yapılan açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 16:05 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 16:19
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe forvet hatttını Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Boşnak golcü, İstanbul'a inmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçti. 37 yaşındaki Bosnalı golcü, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Bosnalı golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak. Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.

DİĞER
Edin Dzeko Müslüman mı? Fenerbahçe’ye transfer olan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko dini ne?
Seda Sayan kendisinden küçük eşi Çağlar Ökten'in yaş gününü bakın nasıl kutladı! Görenler şaşkına döndü Kadırgalı öyle bir pasta yaptırdı ki...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı!
Lucci'den F.Bahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda'nın babasından büyük vefa!
Ergin Ataman Fenerbahçe'den transfer yaptı!
CUMA HUTBESİ | 23 Haziran Cuma
Son dakika Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
Merkez Bankası faiz kararı son dakika!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi! Fenerbahçe Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi! 16:05
Arda'nın babasından büyük vefa! Arda'nın babasından büyük vefa! 15:56
Milli sporcu İsmail Keleş olimpiyata kota aldı! Milli sporcu İsmail Keleş olimpiyata kota aldı! 15:54
Timur'dan Icardi açıklaması! G.Saray'a gelecek mi? Timur'dan Icardi açıklaması! G.Saray'a gelecek mi? 15:49
Ergin Ataman Fenerbahçe'den transfer yaptı! Ergin Ataman Fenerbahçe'den transfer yaptı! 15:13
TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! 15:04
Daha Eski
Juventus'tan Di Maria'ya teşekkür Juventus'tan Di Maria'ya teşekkür 12:39
Merih'ten sürpriz transfer! Avrupa devi... Merih'ten sürpriz transfer! Avrupa devi... 12:43
Juventus'tan G.Saray'a Moise Kean cevabı! Juventus'tan G.Saray'a Moise Kean cevabı! 13:03
Adı G.Saray ile anılıyordu! Doğan'dan Çakır açıklaması Adı G.Saray ile anılıyordu! Doğan'dan Çakır açıklaması 13:03
"Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz" "Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz" 13:55
F.Bahçe'de İsmet Akpınar ile yollar ayrıldı F.Bahçe'de İsmet Akpınar ile yollar ayrıldı 13:58