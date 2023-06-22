TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe forvet hatttını Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Boşnak golcü, İstanbul'a inmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçti. 37 yaşındaki Bosnalı golcü, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Bosnalı golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak. Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.