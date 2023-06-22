Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Edin Dzeko'yu taşıyan uçak İstanbul'da!

SON DAKİKA: Edin Dzeko'yu taşıyan uçak İstanbul'da!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sağlık kontrolünden geçeceğini duyurduğu yeni transferi Edin Dzeko İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 10:03 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 10:42
SON DAKİKA: Edin Dzeko'yu taşıyan uçak İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Edin Dzeko, İstanbul'a ayak bastı. Yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Boşnak golcü, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertlilere imza atacak.

F.BAHÇE DUYURMUŞTU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verilmişti.

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