SON DAKİKA: Edin Dzeko'yu taşıyan uçak İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Edin Dzeko, İstanbul'a ayak bastı. Yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Boşnak golcü, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertlilere imza atacak.
F.BAHÇE DUYURMUŞTU
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verilmişti.
Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. pic.twitter.com/vBu31tc9gZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023