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Sebebi başkan Koç!

İsmail Kartal’la anlaşılmasına rağmen Ali Koç’un “İmzalar atılana kadar kimse bilmeyecek” sözleri nedeniyle ser verilip sır verilmiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Sebebi başkan Koç!

Jorge Jesus'un ardından teknik direktörlük için adı en kuvvetli aday olarak İsmail Kartal gösteriliyor. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den teklif almadığını söylüyor ancak kulislerde bunun nedeni olarak Başkan Ali Koç'un "İmzayı atmadan kesinlikle hocamızı açıklamayacağız" sözünün olduğu konuşuluyor. Başkan Koç'un, Kartal'la anlaştıktan sonra kesinlikle bunun sızmamasını hem hocaya hem de yakın çevresine bildirdiği söyleniyor. Ancak 62 yaşındaki teknik adamın yakında resmi olarak duyurulması bekleniyor. Kartal, son olarak 13 Ocak 2022-31 Mayıs 2022 arasında F.Bahçe'de görev yapmıştı.

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