Hollanda'dan Arda Güler için yeni iddia!

Bu arada Arda için Hollanda'dan da yeni bir iddia geldi. Hollanda basını, Ajax'ın Arda Güler'i ve ailesini ikna ettiğini kısa süre içinde imzaların atılacağını ileri sürdü. Fenerbahçe'ye de yakında resmi teklif yapılacağı kaydedildi. Arda'nın A takımda başarılı olarak Hollanda ligini basamak olarak kullanabileceği yorumunda da bulunuldu.

MILAN ÇEKİLİR!

Arda'nın başkan Koç'la dün yaptığı görüşme Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İtalyan medyası, talipleri her geçen gün artan 18 yaşındaki futbolcu için dünkü toplantının çok kritik olduğunu yazdı. Haberlerde Arda'nın fesih bedelinin yükseltilmesi halinde Milan'ın transferden çekilebileceği duyuruldu. Milan'ın teklif ettiği rakamın üstüne çıkmayacağı belirtildi.