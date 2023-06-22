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Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde imza şov yapmaya hazırlanıyor. Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına erkenden başlayan sarı-lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleriyle dikkat çekti. Transferde durmaya niyeti olmayan Kanarya, 3 yıldızı renklerine bağlayarak sükse uyandırmak istiyor. İşte o yıldızlar ve transferde son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 17:08
Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Fenerbahçe, yeni sezonda çok daha iddialı bir takım kurmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, listesine dünyaca ünlü yıldızları aldı.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Jorge Jesus ile yollarını ayıran ve takımın başına yerli bir hoca getireceğini açıklayan yönetim, bu konuda nokta koymaya çalışırken diğer yandan transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

İlk hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Kanarya, yeni sezona rotasyonu güçlü bir kadroyla girmek istiyor.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Transferde büyük hareketlilik yaşayan Fenerbahçe, hedefteki oyuncularla girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Hamlelerine erken başlayan sarı-lacivertliler ilk olarak Ryan Kent transferini bitirdi.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Rangers'taki sözleşmesi sona eren İngiliz yıldızla 4 yıllık anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

İkinci hamlesini de hücum hattına yapan yönetim, Boşnak golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Dünyaca ünlü yıldız ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinden geçirdi.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Edin Dzeko'nun 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Kadrodaki eksikleri belirleyen Fenerbahçe, ihtiyaç duyulan bölgeleri yıldız oyuncularla güçlendirecek.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Ayağını gazdan çekmeyecek olan Kanarya'da forvet, orta saha ve stoper mevkilerine transfer yapılacak.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Takımda doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan sarı-lacivertliler transferleri peş peşe duyurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

SIRADA 3 YILDIZ VAR!
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de sırada üç yıldız bulunuyor.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Üst üste bombaları patlatmaya hazırlanan Kanarya transferde şov yapacak.

İşte o isimler ve transferde son durum...

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

ZAHA'DA SONA GELİNDİ!
Bunlardan ilki Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile görüşmelerde sona gelindi.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

RENATO SANCHES AN MESELESİ!
Fenerbahçe'nin listesinde bitme aşamasına gelen diğer önemli isim de Renato Sanches.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

25 yaşındaki Portekizli merkez orta sahanın da açıklanması an meselesi.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Fransız devi PSG ile sözleşmesi 2027'de bitiyor.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Daha önce PSG yönetimiyle görüşen Koç, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralama konusunda transferi bitirme noktasına getirdi.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

SAVUNMAYA BECAO!
Fenerbahçe, savunmaya da uluslararası düzeyde bir takviye yapacak.

Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun transferi de açıklanma noktasına geldi.

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