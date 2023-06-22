Fenerbahçe'den imza şov! 3 transfer birden

Fenerbahçe, yeni sezonda çok daha iddialı bir takım kurmak için harekete geçti.
Fenerbahçe, yeni sezonda çok daha iddialı bir takım kurmak için harekete geçti.
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, listesine dünyaca ünlü yıldızları aldı.
Jorge Jesus ile yollarını ayıran ve takımın başına yerli bir hoca getireceğini açıklayan yönetim, bu konuda nokta koymaya çalışırken diğer yandan transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
İlk hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Kanarya, yeni sezona rotasyonu güçlü bir kadroyla girmek istiyor.
Transferde büyük hareketlilik yaşayan Fenerbahçe, hedefteki oyuncularla girişimlerini hızlandırdı.
Hamlelerine erken başlayan sarı-lacivertliler ilk olarak Ryan Kent transferini bitirdi.
Rangers'taki sözleşmesi sona eren İngiliz yıldızla 4 yıllık anlaşma sağlandı.
İkinci hamlesini de hücum hattına yapan yönetim, Boşnak golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.
Dünyaca ünlü yıldız ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinden geçirdi.
Edin Dzeko'nun 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Kadrodaki eksikleri belirleyen Fenerbahçe, ihtiyaç duyulan bölgeleri yıldız oyuncularla güçlendirecek.
Ayağını gazdan çekmeyecek olan Kanarya'da forvet, orta saha ve stoper mevkilerine transfer yapılacak.
Takımda doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan sarı-lacivertliler transferleri peş peşe duyurmaya hazırlanıyor.
SIRADA 3 YILDIZ VAR!
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de sırada üç yıldız bulunuyor.
Üst üste bombaları patlatmaya hazırlanan Kanarya transferde şov yapacak.
İşte o isimler ve transferde son durum...
ZAHA'DA SONA GELİNDİ!
Bunlardan ilki Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha.
Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile görüşmelerde sona gelindi.
RENATO SANCHES AN MESELESİ!
Fenerbahçe'nin listesinde bitme aşamasına gelen diğer önemli isim de Renato Sanches.
25 yaşındaki Portekizli merkez orta sahanın da açıklanması an meselesi.
Fransız devi PSG ile sözleşmesi 2027'de bitiyor.
Daha önce PSG yönetimiyle görüşen Koç, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralama konusunda transferi bitirme noktasına getirdi.
SAVUNMAYA BECAO!
Fenerbahçe, savunmaya da uluslararası düzeyde bir takviye yapacak.
İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun transferi de açıklanma noktasına geldi.